Claudia Gerini al mare in costume intero, nonostante la pancetta supera la prova (Foto)

Questa volta la prova costume per Claudia Gerini è senza bikini, meglio un costume intero e nero per coprire qualche chiletto, pochissimi, presi magari durante la quarantena (foto). La prova costume per la Gerini è ugualmente superata, la pelle è bianca perché è il suo primo sole con le figlie al mare, la pancetta c’è ma la porta con la massima disinvoltura. Il costume scelto aiuta e così l’attrice può godersi tutti i tuffi in mare che desidera con le sue figlie. In mare con la piccola Linda tra le foto che pubblica la rivista Oggi è un po’ diversa dalla copertina della rivista Gente, poco importa, a Fregene Claudia Gerini non si preoccupa di certo di non mostrarsi. Si accorge dei paparazzi ma niente la ferma dal godersi le sue ore al mare con Linda che ha solo 10 anni, è la dolcissima figlia nata dal legame con Federico Zampaglione.

CLAUDIA GERINI IN COSTUME BELLISSIMA ANCHE CON LA PANCETTA

La perfezione non esiste e si vede sui giornali e sui social sembra ci sia sempre un minimo di ritocco. Certo c’è chi di ritocchi e filtri ne ha bisogno in gran quantità ma non è il caso della Gerini. L’abbiamo spesso vista con qualche chilo in più o in meno, insomma una donna quasi come tante. “Una di noi” scrive la rivista Oggi mostrandola bellissima in mare e in spiaggia mentre si diverte con la sua Linda.

Siamo tutti reduci da una quarantena che ci ha magari appesantito ma avremo tutta l’estate per metterci di nuovo in forma e soprattutto senza nascondersi. Claudia Gerini ha optato per un bel costume intero, comodo e coprente nei punti critici ma andrà bene anche un bikini colorato.

“Prima del lockdown ero sommersa di lavo- ro, temevo di non farcela a fare tutto. Aver avuto un periodo di pausa, pur nel dolore di quanto è avvenuto, mi ha fatto molto bene. Mi sono goduta le figlie con calma e ho fatto smart working” ha confidato l’attrice alla rivista Gente.