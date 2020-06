La lettera di Belen a Santiago: “Mamma promettimi che questa sera sarà solo nostra” (Foto)

Emoziona la lettera che Belen ha scritto a suo figlio Santiago, commuove ascoltare su Instagram la voce di Belen Rodriguez mentre legge le frasi dedicate al suo bambino (foto). E’ lui l’amore della sua vita e ogni mamma la comprende ma la showgirl argentina non scrive semplicemente una lettera piena d’amore a suo figlio, si racconta e racconta della sua mamma e del suo papà; tutto per Santiago. Fa capire un po’ di più di Belen si apre a tutti e questa volta dopo il secondo addio di Stefano De Martino ha voglia di mostrare se stessa, parla anche della sofferenza ma è pronta a restare in piedi, perché la sua forza sono suo figlio e la sua famiglia. Santiago è il presente, il futuro, mamma Veronica e papà Gustavo le radici che l’hanno resa coraggiosa. Una lettera commovente quella di Belen Rodriguez a suo figlio, una lettera in cui non c’è più posto per Stefano De Martino.

LA LETTERA DI BELEN A SUO FIGLIO SANTIAGO

“Sono proprio davanti a mio figlio Santiago e ogni sua smorfia mi rapisce, ogni volta che i suoi occhi sorridono il mio mondo intero sorride. Ha il viso tondo come la luna e le guance grandi come pianeti. Il suo esserci è il mio infinito universo. Potrei passare ore a guardarlo perché ogni giorno cresce e mi regala un piccolo cambiamento e non voglio perdermi nulla di lui”.

Ha sempre desiderato diventare mamma, il suo copro e la sua mente erano pronti già da giovanissima a diventare mamma. Racconta che si sentiva in ritardo perché la sua mamma l’ha avuta a 20 anni.

Racconta di Santiago: “Quando nella sua classe c’è qualcuno che si comporta da bullo, interviene e difende il più debole. Santi è pura energia, determinazione e ingenuità. Ha un forte senso di giustizia, sceglie il giusto, questo mi riempie di orgoglio”.

Confida delle loro serate da soli, dorme con lei nel lettone: “Quando siamo da soli dorme con me nel lettone e ci piace tanto guardare le serie tv mangiando i popcorn. Lo chiamiamo il nostro pigiama party. Mi dice: ‘Mamma, promettimi che questo momento sarà solo nostro”.

Belen conclude la sua lunga lettera: “Piccolo ometto mio, sii sempre gentile e coerente con te stesso. E sappi che se nella vita seminerai bene, raccoglierai altrettanto. Ti amo così tanto che non riesco a spiegartelo a parole”.