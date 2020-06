Lo sfogo di Belen, l’amore che non torna: “Non fare all’altro quello che non vorresti ti facessero” (Foto)

L’ultimo post di Belen Rodriguez su Instagram è lo sfogo che mostra la sua fragilità (foto). La storia d’amore tra Belen e Stefano è finita di nuovo lasciando a lei il dubbio che l’amore che dona forse non l’ha mai ricevuto in cambio. Una meravigliosa foto in bianco e nero di Belen svela i suoi pensieri, non parla di coppia né di Stefano De Martino ma il riferimento sembra evidente, anche se le sue riflessioni sembrano mettere in discussione un po’ tutto. E’ delusa, amareggiata, sta soffrendo e si vede, prova a sorridere e a divertirsi in ogni cosa che pubblica sui social ma lui non c’è più, mentre ancora una volta aveva pensato che sarebbe stato per sempre. La sua lunga riflessione sull’amore che forse non torna è amara. Belen confessa che i dubbi la assalgono.

IL POST DI BELEN SULL’AMORE CHE HA SEMPRE DONATO

E’ quel “Non fare all’altro quello che non vorresti ti facessero” che fa pensare anche di più dell’amore che pensa di non avere forse ricevuto in cambio. La sua famiglia invece l’ha sempre riempita d’affetto, è questo che lei cercava con Stefano De Martino, quella stessa famiglia da dare a Santiago e a loro stessi. Non ci sono riusciti, sembra per incompatibilità di carattere, o almeno così si racconta.

“Ogni uno riceve quel che da? Una frase che non mi hai mai lasciata indifferente, una frase che ha sempre fatto breccia, ma è così per davvero? Cioè se io do amore ne ricevo altrettanto? I dubbi mi assalgono… Quando ero piccola ne ero assolutamente convinta, mi nutrivo di questo concetto semplicemente perché da piccola ne ho ricevuto tanta ma tanto amore!!! Avete mai sentito la frase? Non fare mai all’altro quello che non vorresti ti facessero? Non so se si sia la giusta traduzione in italiano ma è spontanea, e questo per me può bastare, potrei andare su google ma non lo faccio, perché io sono questa, improvviso ogni volta che mi va, sono disposta ad ascoltare diverse spiegazioni ma oramai sono affezionata alle azioni compiute, detto banalmente non ho più pazienza per i vari blablabla che riempiono i polmoni di cazzate sfuggenti, trovano il tempo che trovano per poi morire“.

Ci sono dei piccoli errori nel post di Belen ma questo conferma che non c’è nessuno dietro le sue parole, non ha voluto cercare le parole giuste da scrivere ma quelle che voleva tirare fuori.