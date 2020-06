Belen e Stefano è finita per un motivo comune a molte coppie (Foto)

Stefano De Martino non vuole parlare del perché sia finita di nuovo, Belen Rodriguez ha dato l’annuncio ma poi non ha più aggiunto altro e intanto la rivista Chi scrive che il motivo dell’addio è quello comune a molte coppie (Foto). Non c’è stato nessun tradimento, ormai e chiaro, inoltre nessuno della famiglia di Belen e Stefano si è intromesso nella loro vita di coppia; questo magari è avvenuto dopo la separazione. Qual è quindi il motivo della nuova crisi, della seconda separazione tra Stefano e Belen? Da settimane non si parla d’altro, tutti sono alla ricerca di indizi e retroscena, di ritorni e di terze persone ma non c’è nulla del genere. E’ la rivista Chi che resta sempre accanto alla coppia e questa settimana sembra avere la soluzione, la risposta del perché Stefano De Martino ha lasciato Belen Rodriguez. Non deve essere stato semplice ma è ciò che capita a molte coppie.

PERCHE’ STEFANO DE MARTINO HA LASCIATO BELEN RODRIGUEZ?

Semplice incompatibilità, esattamente ciò che capita a tantissime persone che credevano di potersi amare per sempre, o meglio di potere vivere per sempre insieme. Due caratteri forti, magari due modi diversi di fare tante cose, di vedere la vita, forse di educare Santiago. Sulla rivista Chi si legge: “Non c’erano di mezzo altre persone e le famiglie si sono schierate solo dopo la rottura… Sono le fasi della vita che a volte si incastrano, a volte si scontrano. È l’impossibilità di tenere sempre alta la temperatura del rapporto, di conciliare le differenze, di cambiare la propria natura”.

Se è “solo” questo il motivo della fine del matrimonio tra Belen e Stefano De Martino non c’è davvero soluzione. Ci hanno provato entrambi e magari uno più dell’altro, ma questa volta sembra che la separazione sia definita, che per loro sia impossibile restare insieme. Sarebbe stato il conduttore e ballerino a prendere la decisione di andare via; come confermato anche dalla showgirl nel video in cui ha annunciato il periodo difficile e doloroso.