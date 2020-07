Primi scatti in bikini per Maria de Filippi che a Oggi rivela: “Vorrei essere come Maurizio”

Non è estate senza gli scatti dal mare di Maria de Filippi. E questa volta l’esclusiva è della rivista Oggi che nel numero in edicola questa settimana, realizza una intervista alla queen indiscussa di Mediaset. Per Maria quella che si è appena conclusa è stata una lunga stagione televisiva anche se per lei in realtà non è tempo d’estate visto che da stasera parte Temptation Island 2020. Dopo la fine di Amici speciali e dopo le ultime registrazioni di Uomini e Donne, la conduttrice si è presa comunque del tempo per qualche ora di relax al mare ed eccola sempre in splendida forma. In bikini posa per la rivista Oggi e anche per l’estate 2020, la prova costume è sicuramente superata.

PRIMI SCATTI IN BIKINI PER MARIA DE FILIPPI LA SUA ESTATE E’ INIZIATA

Nella lunga intervista che sarà sul numero di oggi in edicola da domani, Maria parla del suo rapporto con Maurizio Costanzo, tra le altre cose, e rivela: “Maurizio è centrale in tutto, è quercia, c’è. Io vorrei tanto essere come lui. Lui non strappa, non si arrabbia, mentre a me parte l’embolo.” Ed effettivamente in questa stagione televisiva Maria ha regalato qualche chicca al suo pubblico, dalla sfuriata a Uomini e Donne con Armando Incarnato passando alla storica cacciata di Valentin da Amici.

La conduttrice continua: “Mi piacerebbe poter contare su una buona dose di pacatezza, potermi sedere al tavolo e affrontare una discussione con distacco. Ma la delusione mi pervade e mi condiziona, perché cela sempre un profondo investimento umano.” E conclude: “Io non so controllarmi, mi prenderei a schiaffi. Poi il giorno dopo magari mi è passata, ma lì per lì, davanti alla delusione sono una belva“.

A proposito di programmi creati e pensati da Maria, questa sera inizia la stagione estiva di Mediaset con Temptation Island 2020 pronto al debutto. Appuntamento su Canale 5 alle 21,30 si spera!