Andrea Denver ancora impegnatissimo con la sua Anna Wolf reicontra Adriana Volpe: nessuna gelosia

“Sono felice di accoglierti oggi qui, in quella che è la mia casa, ti avevo lasciato nella casa del Grande Fratello, oggi ti ritrovo qui” ha detto Adriana Volpe nella puntata di Ogni Mattina in onda oggi 6 luglio 2020 su Tv8 al suo ex coinquilino. C’era grande attesa per l’intervista ad Andrea Denver che, dopo la fine del reality di Canale 5, non si era molto concesso ai salotti televisivi. Oggi però lo abbiamo ritrovato nel programma di Tv8, dove ha parlato con la sua amica, di quello che è stato il suo percorso nella casa ma anche della bella amicizia che è nata tra di loro. Non solo, Andrea e Adriana hanno anche parlato della storia d’amore del modello con Anna Wolf. Nonostante non si vedano da ormai oltre sei mesi, a quanto pare, la loro storia resiste. E Denver rivela di aver capito che sarebbe stata la donna perfetta per lui perchè, oltre a un feeling fisico, vedendola mangiare “i carboidrati” al ristorante, ha capito che non fosse una persona fissata e che poteva stare bene al suo fianco!

ANDREA DENVER E ANNA WOLF: L’AMORE RESISTE

Andrea spiega che per il momento non è stato possibile incontrare Anna. Lei è negli Stati Uniti a causa del lockdown e per il momento di certo non le sarà possibile arrivare in Europa ( permetteteci di aprire una piccola parentesi in merito perchè a quanto pare, visti i recenti arrivi in Italia, da Elisabetta Canalis, a Clarissa Marchese e Federico Gregucci, questi viaggi intercontinentali, sono a quanto pare possibili). L’ex concorrente del Grande Fratello VIP ribadisce di essere comunque innamorato di Anna e di esserle stato fedelissimo; nessun poliamore, nessuno spazio per altre donne nel suo cuore.

Andrea Denver inoltre ha anche voluto precisare che Anna non è mai stata gelosa del suo rapporto con Adriana. Ha da subito capito che per lui era solo una grande amica, una fonte di ispirazione, una donna carismatica con la quale condividere questo percorso nella casa del Grande Fratello VIP. “Sono felice di saperlo” ha detto Adriana per la quale il bel Denver non ha comunque lesinato complimenti.

