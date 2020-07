Barbara Palombelli confida la sua dieta per tenersi in forma a 66 anni

Ha 66 anni Barbara Palombelli e li porta davvero bene, ci chiediamo quindi quale sia la sua dieta. Risposta arrivata tra le pagine di Tv Sorrisi e Canzoni. Ovviamente scopriamo che mangia poco, che fa un po’ di attività fisica tutti i giorni e che dorme senza alcun problema. Il suo stile di vita è quindi sano, in più la Palombelli ha aggiunto che va spesso dal medico e non è tutto. La giornalista e conduttrice non ha dubbi che la disciplina e un’organizzazione militare siano alla base di tutto, è così che riesce a reggere il ritmo delle ore in tv senza mostrare stanchezza. La sua arma segreta sembra sia lo yoga a cui dedica due pomeriggi a settimana. Pratica Iyengar yoga che l’aiuta a mantenere la concentrazione. Inoltre, ogni giorno fa 20 minuti di cyclette, ce l’ha nel suo camerino, quindi non ha scuse e riesce sempre ad allenarsi.

BARBARA PALOMBELLI E LA SUA DIETA LEGGERA

Non ha certo bisogno di una dieta per dimagrire ma per restare sempre in forma, infatti la sua dieta è leggera. Spiega che a pranzo ha poco tempo ma che ha ugualmente trovato il pasto che le dà energia e che è facile da digerire: parmigiano e pere. Ci chiediamo se davvero mangi questo ogni giorno. Ovviamente niente vino e niente caffè ma non rinuncia alla vitamina E e alla vitamina C ma senza esagerare.

“Il segreto è dormire bene e io non ho problemi di insonnia, grazie a Dio. E controllarsi: io sono una che dal medico ci va abbastanza spesso”.

Quindi non si lascia mai andare al cibo? Un po’ lo fa nel fine settimana, mangia, beve ma poi dorme fino a tardi. Nell’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni ha ammesso che incastrare tutti i suoi impegni non è facile, ci riesce proprio grazie alla sua organizzare e al modo con cui si prende cura di se stessa.