Antonella Clerici si rilassa sul dondolo nel suo bosco (Foto)

Il primo posto del cuore per Antonella Clerici è la sua casa nel bosco ad Arquata Scrivia, la casa che l’ha convinta a lasciare tutto per convivere con Vittorio Garrone (foto). Una casa immersa nel verde, bellissima ma la conduttrice ha confidato che non è la super villa lussuosa di cui alcuni parlano. Più che altro è un luogo magico immerso nella natura, tra gli animali, con tanto legno e gli angoli che regalano relax. Ogni tanto Antonella Clerici mostra uno di quegli angoli, dalla stanza in cui entra tanto sole grazie alle vetrate e che lei ha trasformato nel suo studio, alla piscina, il patio dove organizzano pranzi e grigliate, l’orto, i fiori e oggi arriva il dondolo. Arriva anche tutta la serenità in quello scatto che Antonella Clerici ha voluto mostrare a tutti.

ANTONELLA CLERICI IN PIENO RELAX A CASA

Qualcuno potrebbe dire che è serena e rilassata perché la ruota gira di nuovo a suo favore ma ricordiamo che anche quando la Rai l’ha messa in panchina ha mostrato una foto molto simile a questa sul dondolo. Era uno scatto molto simile con il suo identico sorriso e la voglia di guardare sempre avanti.

Abitino a fiori comodo, piedi nudi, capelli raccolti e il fresco dell’ombra e del verde. Ad Arquata Scrivia la conduttrice vive la sua favola e si prepara a tornare in tv con il suo nuovo progetto. E’ ancora presto per conoscere tutte le anticipazioni ma si dice sarà una via di mezzo tra il cooking show che ricorda La prova del cuoco e spazi dedicati agli alimenti e al benessere. Chi ci sarà con lei nel nuovo programma? Immaginiamo gli storici che da anni erano con lei. C’è grande attesa mentre Antonella si rilassa sul suo dondolo e immagina cosa potrebbe piacere al suo pubblico.

