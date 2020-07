Per Raimondo dopo Francesca Tocca un nuovo amore: adesso balla con Paola (FOTO)

Il gossip accende questa calda estate. E anche Raimondo Todaro ne è protagonista. Per mesi i è parlato della fine della sua storia d’amore con Francesca Tocca. Un matrimonio che li ha visto uniti per anni ma che qualche mese fa è giunto al capolinea. Ne ha parlato Raimondo, in una intervista per il suo grande amico Giovanni Ciacci su Oggi mentre la balleria di Amici, per il momento non ha concesso nessuna dichiarazione.

A un mese dal post sui social di Raimondo Todaro, che ufficializzava la fine del suo matrimonio con Francesca, ecco le prime foto della nuova fiamma del maestro di Ballando con le stelle. Per lui l’estate non è da single, adesso balla con Paola! A immortalare i due insieme, sono stati i paparazzi della rivista Chi che, dopo lo scoop di Belen, hanno regalato un altro ottimo servizio al giornale di Signorini.

RAIMONDO TODARO HA UN NUOVO AMORE, SULLA RIVISTA CHI I PRIMI SCATTI

Sulla rivista Chi si legge:

Puntata dopo puntata l’intesa tra la Tocca e Dumitru cresceva fìno a quando Francesca si è presentata senza fede nuziale. Da quel momento è iniziata un’altra storia che ha cambiato la vita di Raimondo e della moglie. Valentin sui social risponde ammiccando alla passione e al sentimento che prova per Francesca. Raimondo sceglie il silenzio, Francesca sceglie Valentin e i due, fìnito il programma, scappano in Liguria, lontano dagli occhi di tutti, per provare a capire se si tratta di una passione passeggera o di vero amore.

Ed ecco alcuni degli scatti pubblicati dalla rivista Chi nel numero in edicola questa settiman:

Grazie alla rivista Chi scopriamo anche chi è la ragazza che ha conquistato il cuore di Raimondo:

Raimondo decide di trascorrere il periodo di vacanza (prima che riparta Ballando con le stelle) a Monopoli e qui lo troviamo con la giovane Paola Leonetti, 23 anni, flsico esplosivo, 13 mila seguaci sui social, ma soprattutto ragazza che conquista con un sguardo Todaro. “Chi” è il primo a sorprendere i due giovani mentre si baciano, si scattano selfìe, si accarezzano come due adolescenti alla prima cotta, due nuovi… “congiunti” in piena regola.