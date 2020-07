Beatrice Valli in bikini a due mesi dal parto, è la più vera tra tutte (Foto)

La prova costume di Beatrice Valli, in bikini a due mesi dalla nascita di Azzurra è la più apprezzata sui social. Una foto della bellissima mamma in spiaggia con sua figlia tra le braccia e i difetti che molte altre donne non mostrerebbero. La maggior parte delle vip che diventano mamme poco prima dell’estate sembrano fare a gara a chi torna in forma prima. Pronte subito a perdere tutti i chili presi, a fare tornare la pancia piatta e a indossare di nuovo la vecchia taglia. Più di tutto usano filtri e pose studiate per apparire perfette ma Beatrice Valli è tra le mamme che dopo la gravidanza non ha alcun problema a mostrare la realtà. E’ bellissima anche con qualche chilo in più anche con qualche smagliatura, anche con minore tonicità. Avrà tutto il tempo poi per recuperare la forma fisica ma questi mesi con la sua piccolina non torneranno mai più.

BEATRICE VALLI IN COSTUME, LO SCATTO CHE SU INSTAGRAM DICE LA VERITA’

Lo ripetiamo sempre che ogni donna, ogni corpo reagisce in un modo diverso, sia durante la gravidanza che nel periodo successivo. I like per la Valli sono tantissimi e il commento di una follower incontra il consenso di tantissime altre: “Finalmente una donna vera con un corpo vero”.

Nessun tempo lampo per una remise en forme straordinaria per la compagnia di Marco Fantini. Anche lui apprezza e dolcissimo commenta: “cucciola”.

Finalmente Beatrice Valli può godersi un po’ di riposo dopo il parto. Prima lo spavento per la piccola, un problemino alla lingua, ma in realtà non era niente di grave. Poi per la dolce mammina l’infiammazione al seno, la mastite di cui soffrono tante donne che allattano i propri bebè. Tre figli a cui badare in spiaggia, sarà un’estate faticosa ma bellissima sotto il sole di Forte dei Marmi.

