Festa di compleanno per Bianca, figlia di Beatrice Valli e Marco Fantini (FOTO)

Poche ore fa, Beatrice Valli e Marco Fantini hanno festeggiato il terzo compleanno della loro Bianca, rendendo i fan partecipi della bellissima festa organizzata per la bambina. Palloncini colorati e una magnifica torta a forma di castello per la secondogenita. E chi è la principessa di questa festa? Ovviamente la piccola Bianca, bellissima quanto i genitori mentre indossa una corona con il suo nome. Tra le foto di rito insieme ai parenti e qualche corsa sul prato insieme ad Elsa e Anna di Frozen, dagli scatti pubblicati da Beatrice e Marco sui social network pare proprio che la festa sia stata fantastica e che Bianca si sia divertita molto.

Beatrice Valli e Marco Fantini festeggiano la figlia Bianca: ecco le foto della super festa

“La parte migliore di me” ha scritto mamma Beatrice Valli su Instagram proponendo alcuni tra gli scatti più belli insieme a Bianca nel giorno del suo compleanno. Per la festa della piccola non sono mancati coriandoli e dolciumi di ogni tipo. Sicuramente molti genitori prenderanno spunto! E allora non ci resta che mostrarvi alcune delle foto della festa di Bianca che Beatrice Valli e Marco Fantini hanno pubblicato sui loro profili Instagram. Ecco le più belle qui di seguito:

Beatrice Valli e Marco Fantini, un amore da favola: tutti amano questa coppia

Come avete appena potuto vedere, la festa della piccola Bianca Fantini è stata da favola, così come la storia d’amore dei suoi genitori. Beatrice Valli e il suo Marco si sono conosciuti grazie a Uomini e Donne e sono una coppia affermata ormai dal 2014. Per i telespettatori del programma di Maria De Filippi (e non solo) sono un vero esempio da seguire. Sui social si mostrano sempre sorridenti ed innamorati insieme ai tre bambini. Una coppia davvero amata da tutti.

E voi che cosa ne pensate di Beatrice Valli e Marco Fantini? E soprattutto che cosa ve ne pare della festa di compleanno di Bianca? Auguri da parte nostra alla bellissima Bianca!