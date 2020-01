Beatrice Valli e Marco Fantini per la prima volta a Verissimo: la romantica storia di questa coppia

Beatrice Valli e Marco Fantini sono una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo e saranno per la prima volta, nel pomeriggio di sabato 1 febbraio 2020, ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo. Ma chi sono Beatrice e Marco, com’è nata la loro storia d’amore e perché la gente adora così tanto questa coppia? Partiamo proprio dal principio. Tutto è iniziato a Uomini e Donne dove il bel Fantini si è presentato come tronista. Alla sua corte, nel programma di Maria De Filippi, è così arrivata la Valli. E la partecipazione della corteggiatrice al Trono Classico non è stata certo una passeggiata per lei.

Beatrice Valli e Marco Fantini a Verissimo: la loro storia d’amore iniziata a Uomini e Donne

Beatrice Valli è stata infatti al centro delle critiche del popolo del web perché ha scelto di fare la corteggiatrice a Uomini e Donne quando era già una giovane madre del figlio Alessandro, avuto dalla relazione con Nicolas Bovi, noto calciatore. La Valli è però andata contro ogni tipo di polemica seguendo il suo istinto, il suo cuore e quindi il suo obiettivo: Marco Fantini. Ed è proprio lei la ragazza che il tronista ha scelto a Uomini e Donne. Dopo la fine della loro avventura, i due sono diventati una coppia a tutti gli effetti regalando emozioni incredibili a chi faceva il tifo per loro già ai tempi della trasmissione di Maria De Filippi. Una fra tutte? La nascita di loro figlia Bianca.

Beatrice Valli e Marco Fantini coppia da sogno: matrimonio e terzo figlio in arrivo

Appena pochi mesi fa vi avevamo raccontato che Marco Fantini aveva finalmente chiesto alla sua Beatrice di sposarlo. Una più che romantica Tour Eiffel durante il giorno del compleanno dell’ex tronista e ovviamente una risposta affermativa da parte della bellissima Beatrice Valli che ha mostrato a tutti la sua immensa felicità dopo la proposta di matrimonio. La ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha appena compiuto venticinque anni e sta per diventare mamma per la terza volta. Una gravidanza non semplice quella della donna, così come raccontato da lei stessa sui social network. La loro forza, la loro bellezza ed eleganza, la loro meravigliosa famiglia e il loro amore puro hanno fatto di questa coppia non solo una delle più amate di Uomini e Donne ma anche una delle più amate del mondo dello spettacolo.

Beatrice Valli e Marco Fantini sono pronti adesso a parlare per la prima volta ai microfoni di Verissimo dove racconteranno la storia della loro relazione e della loro famiglia, nonché come sta procedendo la terza gravidanza di lei. E chissà che non svelino qualche nuovo dettaglio sulle nozze! Infatti Marco ha chiesto a Beatrice di diventare sua moglie, qualche mese fa a Parigi, e da allora i due aggiornano i fans con tutti i dettagli su quello che sarà il giorno del si!

L’appuntamento con Beatrice Valli e Marco Fantini nello studio di Silvia Toffanin è per il pomeriggio di sabato 1 febbraio 2020 su Canale 5, subito dopo Amici di Maria De Filippi.