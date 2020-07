Samanta Togni raggiunge il marito a Dubai ma non è tutto perfetto (Foto)

Sembra che per Samanta Togni e Mario Russo continui la luna di miele, la ballerina e suo marito sono a Dubai ma lei sui social spiega il perché sembra siano sempre in vacanza (foto). Una storia d’amore che continua come una favola ma Samanta Togni precisa che a Dubai suo marito è tornato per lavoro e che lei l’ha raggiunto dopo 3 settimane. Durante il periodo di lockdown sono rimasti entrambi bloccati in Italia, ovviamente nella stessa casa. Mario Russo è un chirurgo plastico ed è proprio a Dubai che gestisce una prestigiosa clinica. La Togni spiega che lui era ripartito e che lei l’ha raggiunto dopo un bel po’ di giorni, torneranno in Italia insieme a fine luglio. In spiaggia e in piscina sembra siano in eterna vacanza ma è solo quando lui non è impegnato con il lavoro.

IL MARITO DI SAMANTA TOGNI PROTAGONISTA DI UN PICCOLO INCIDENTE

Ai suoi follower Samanta mostra molto della sua vita privata e non ha resistito nel mostrare il marito dopo un piccolo incidente. In acqua Mario è stato punto da una medusa. Lei lo prende in giro, sapeva benissimo che c’erano tante meduse e infatti lei non ha fatto il bagno.

C’è anche il caldo che rende difficile la permanenza a Dubai. La ballerina non è abituata e se la sera suo marito supera tutto versandosi in testa una bottiglia di acqua fredda, di giorno Samanta Togni è indecisa se andare a soffrire o meno in piscina.

Di giorno confida che resta sola a casa, non ha nulla da fare mentre Mario lavora. Spiega che fuori la temperatura è assurda, è così elevata che anche andare in piscina potrebbe farle male, ha paura di non resistere nemmeno all’ombra. “Secondo voi sopravvivo?” chiede ai fan ancora indecisa se tuffarsi o meno in piscina.