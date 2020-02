La luna di miele più romantica per Samanta Togni, nell’igloo per ammirare l’aurora boreale (Foto e Video)

Sabato 15 febbraio il giorno del matrimonio per Samanta Togni e Mario Russo e oggi sono già in Lapponia, a Ivalo, in un luogo magico per la loro luna di miele (foto e video). Niente Maldive, pelle da abbronzare, costumi ridottissimi, luoghi esotici e foto da incorniciare, la splendida ballerina e il chirurgo plastico hanno scelto il vero romanticismo, il viaggio di nozze da sogno. Immersi nella neve sono due bambini e per sognare davvero dormiranno in un igloo di vetro, così da ammirare l’aurora boreale. Taggando l’hotel dove alloggiano hanno svelato tutto e non hanno alcuna intenzione di restare fuori dal mondo. Samanta Togni continua a tenere aggiornati i suoi fan, anche se solo con pochi post, il suo tempo adesso è tutto da dedicare a suo marito. La bomboniera del matrimonio, le fedi, il biglietto aereo e poi le risate, la neve, tutto appare così semplice e perfetto.

SAMANTA TOGNI E MARIO RUSSO DOPO IL MATRIMONIO IL VIAGGIO DI NOZZE E’ DA FAVOLA

Samanta e Mario però sui rispettivi profili social non hanno postato nemmeno una foto del giorno del matrimonio, ci hanno pensato gli invitati a mostrare i loro abiti e parte della festa. Un ricevimento pieno di allegria tra balli e canti.











Simpaticissimi nel loro video immersi nel bianco della neve, un luogo che è un vero incanto. Prima una passeggiata, le prime foto insieme da marito e moglie e poi salgono sullo slittino ma sembra che non sia semplice. Chissà quanti giorni resteranno al freddo. Tanti gli auguri per gli sposi, tutti attendono di vedere il seguito, magari qualche immagine dell’aurora boreale.

Purtroppo nella prossima edizione di Ballando con le Stelle la Togni non sarà tra le ballerine protagoniste. Ha deciso di lasciare il programma condotto da Milly Carlucci, ha deciso di fare altro ma in tanti sperano ci ripensi.