Michelle Hunziker in gita all’Alferello mangia di tutto e riesce anche ad allenarsi (Foto)

Questa volta Michelle Hunziker è andata in gita con la famiglia alle cascate dell’Alferello e su Instagram mostra non solo la sua bellezza e quelle della natura ma anche il pranzo che ha gradito molto (foto). Michelle Hunziker continua le sue vacanze romagnole e dopo gli scivoli e le risate, sempre con Tomaso Trussardi e le figlie, adesso ha scoperto nuovi posti da amare e nuovo cibo. Bellissima in bikini bianco si è lasciata fotografare nelle acque fredde delle cascate, una vera dea che per l’ennesima volta ha fatto impazzire i suoi follower. Poi si è trasformata passando a un’altra meraviglia, il pranzo, il favoloso picnic nel magico bosco.

TUTTO PERFETTO PER IL PICNIC DI MICHELLE HUNZIKER E TOMASO TRUSSARDI

Con loro ci sono ovviamente le piccole Celeste e Sole e non mancano i cagnolini, soprattutto Odino, l’ultimo arrivato in famiglia, il più piccolo, il cane di Tomaso. Il cucciolo a fine pranzo si addormenta sul petto di Michelle Hunziker e lei tenerissima continua a coccolarlo e non lo sveglia.

Ma cosa ha mangiato Michelle? Di tutto. Mostra la splendida brace pronta per arrostire la carne, per tostare le bruschette. A tavola poi c’è davvero il massimo della golosità, le bruschette con i pomodori, con la salsiccia, le focacce, la grigliata di carne. C’è di tutto e la Hunziker mangia tutto, date un’occhiata alle foto.

Qualche ora dopo sa che dovrà allenarsi, un workout social come sempre e tutti le chiedono se dopo quella abbuffata potrà mai riuscirci. “Ce la faccio, ce la faccio” risponde sicura che riuscirà a digerire velocemente. Non sbaglia, più tardi inizia l’allenamento, carica come sempre e pronta a fare allenare chi la segue, e tra questi anche qualche vip.

Ieri sera poi avrà seguito la puntata speciale di All Together Now, la sfida tra i migliori della prima e della seconda edizione. Lei comoda sul divano dopo una lunga giornata.

