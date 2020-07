Aurora Ramazzotti mostra le sue imperfezioni sui social: mamma e papà orgogliosi di lei

Ieri Aurora Ramazzotti ha voluto fare un gesto molto significativo, un gesto che più spesso dovrebbero fare anche persone che come lei, sui social sono molto seguite. Lo fa da tempo ormai anche Emma Marrone, che posta le foto sui social al naturale, si mostra senza filtri, nella sua bellezza spontanea. Lo fa anche Giulia de Lellis quando condivide tutti i problemi avuti a causa dell’acne, parlando con le sue followers e i suoi followers, di questo delicato tema. E ieri Aurora Ramazzotti ci ha ricordato che la perfezione che spesso si vede sui social, in realtà non esiste e forse anche per questo si dovrebbero mostrare scatti genuini, proprio come ha fatto lei. “Non mi piace fingere di essere qualcuna che non sono” ha detto Aurora. E ha davvero ragione. Anche Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, fieri del discorso fatto da Aurora, hanno commentato questo suo post.

Per postare una foto così, come l’hai scattata, ormai ci vuole coraggio. Sopratutto per chi da sempre fa a botte con la sua insicurezza, il suo peso, i suoi brufoli. Abbiamo dato vita ad una piattaforma dove essere “umani” spicca perché è quasi strano. Siamo tutti belli, famosi, felici e realizzati. Certo, condividere il bello è giusto e lo sarebbe ancor di più se non fosse un mondo un po’ contorto in cui tutti fanno a gara con gli altri. Anche io gioco la mia parte ma cerco sempre di farlo mantenendo quella componente di verità perché altrimenti non sarei fedele a me stessa. E poi non mi piace fingere di essere qualcuno che non sono.

Troverò sempre assurdo che qualcuno possa anche lontanamente ispirarsi proprio a me che sono un disastro sia dentro che fuori. Ma allora, visto che ne ho la possibilità, sfrutterò questa stessa piattaforma che sa di perfezione per ricordarci che la perfezione non solo non esiste, ma non è neanche bella. Siamo belli noi, con le nostre cicatrici, e anche se sembra tutto un po’ cliché, a questo punto non c’è cosa a cui credo di più