Sabrina Salerno in bikini è più bella di ieri, anche lei in vacanza in Italia (Foto)

Da Jesolo a Portofino le vacanze di Sabrina Salerno questa estate sono in Italia ma ovunque si trovi è sempre la spiaggia giusta per mostrarsi nei suoi bikini perfetti (foto). La Salerno è sempre stata bellissima e ammiratissima ma se qualche decennio fa erano i maschietti a impazzire per lei suscitando le gelosie delle donne, oggi la cantante piace a tutti. E’ poco presente in tv, molto di più social, ma dal suo festival di Sanremo accanto ad Amadeus sembra che tutti abbiano capito come sia davvero Sabrina Salerno. Merito della sua spontaneità, della sua bellezza, ma anche di ciò che ha raccontato in tv facendo scoprire una parte della sua vita che tutti ignoravano. Gli attacchi di panico, un papà che non l’ha voluta e che ha poi perso all’improvviso proprio quando stavano riuscendo ad avere un rapporto. A Storie Italiane e a Io e Te si è raccontata quasi per liberarsi di un peso.

SABRINA SALERNO SUI SOCIAL TRA UN BIKINI E L’ALTRO

Ovvio che qualche filtro su Instagram lo utilizzi anche lei, lo fanno tutte, ma Sabrina Salerno in costume continua ad essere un vero spettacolo. Il suo punto di forza in spiaggia? Qualcuno potrebbe dire il lato B visto una sua recente foto, lo scatto che la mostra di schiena mentre salta e tenta di spiccare il volo.

Chissà quali progetti ha per il futuro la Salerno. Molti la vorrebbero in tv, più presente, potrebbe avere anche più successo del passato. Non è un caso se Amadeus l’ha voluta con lui sul palco dell’Ariston. Intanto, ammiriamo i suoi outfti sui social, tantissimi bikini, qualche costume intero e non manca ogni tanto una maglietta bagnata.

Resta sempre una delle donne più sexy del mondo sello spettacolo, gli anni passano ma sembra che non la sfiorino. C’è qualche ritocchino sul suo viso ma niente che abbia cambiato o trasformato la sua bellezza.

Sabrina Salerno in bikini è più bella di ieri, anche lei in vacanza in Italia