Noemi pubblica una nuova foto sui social e fa impazzire i fans: “Bagnati dal sole”

Da quando Noemi ha pubblicato la prima foto, mostrando i tanti cambiamenti, arrivati in questi ultimi mesi, i fans sono davvero impazziti. Le donne apprezzano la nuova forma di Noemi e le chiedono consigli sul come fare a rimettersi in forma come ha fatto lei, e anche i maschietti, che durante il lockdown qualche chiletto lo hanno preso, guardano alla cantante, come a un modello da seguire. E le foto di Noemi spopolano sui social. Sono tantissime le persone che vorrebbero fare come lei e seguire il metodo Tabata e ogni scatto che la cantante pubblica sui social, riaccende la discussione su come sia possibile cambiare così tanto nel giro di poco tempo.

LE FOTO DI NOEMI FANNO IMPAZZIRE I FANS

Ieri poi la cantante ha pubblicato una nuova foto che ha fatto letteralmente impazzire i fans. Bella, sotto il sole, con la sua chioma rossa e un nuovo fisico da sfoggiare. Noemi ha più volte spiegato che ha deciso di cambiare stile di vita per ritrovare non solo la forma ma anche una nuova forma mentis. Impossibile prima del lockdown a causa dei tanti impegni, allenarsi, mangiare sano, seguire delle regole precise. Ma adesso si può fare: e allora allenamenti serrati, tanta bicicletta e nuove regole di vita.

La cantante spiega così ai suoi fans quello che fa:

Nuova filosofia di vita:⁣ tenersi in forma in settimana 🏃🏼‍♀️per stare rilassati nel weekend 😌⁣ Consiglio semplice, pratico e devo dire anche abbastanza efficace! Quanti di voi tradurranno questa teoria in pratica?

COME FUNZIONA IL METODO TABATA USATO DA NOEMI

Oltre ai complimenti per Noemi arrivano anche i messaggi di chi adesso, non vede l’ora di sentirla di nuovo cantare. “Non vediamo l’ora di rivederti sul palco” le scrivono decine di fans sui social. E in tanti sperano che arrivi presto anche un’altra canzone di Noemi, di quelle che lasciano il segno.

E poi tanti complimenti: “Sei una bella donna e una brava cantante,ma questa foto è pazzesca,sei di una bellezza mozzafiato.” Un altro fans le scrive: ” Sei bellissima Veri e vederti cosi splendente mi riempie di gioia “.

Noemi pubblica una nuova foto sui social e fa impazzire i fans: “Bagnati dal sole” ultima modifica: da