Eva Henger di nuovo contro Mercedesz: innamorata di un manipolatore, è una grande delusione

Sembra essere passato un secolo main realtà meno di un anno fa, i salotti televisivi erano invasi dalle vicende legate alla famiglia Henger. Mercedesz e sua madre Eva infatti, avevano litigato a causa del fidanzato della ragazza, Lucas Peracchi. Era stata Barbara d’Urso a seguire da vicino l’intera vicenda che si era conclusa con un bell’abbraccio nell’ascensore tra Eva e Mercedesz, con la promessa di una ritrovata pace familiare. Ma a quanto pare, dopo quell’incontro, le cose non sono andate esattamente come si immaginava. Mercedesz ne aveva parlato di recente anche in una sua intervista, spiegando che il rapporto con sua madre era praticamente nullo. A questo punto la Henger ha voluto mettere i puntini sulle i, spiegando che cosa è successo dopo quella apparente pace televisiva.

EVA HENGER TORNA AD ATTACCARE SUA FIGLIA: ECCO COSA HA DETTO

Ed ecco le parole di Eva che ha subito replicato alle dichiarazioni che Mercedesz ha rilasciato per Novella 2020:

Mercedesz? L’avrei voluta con più testa. Forse ho sbagliato io. Stravedevo per lei, pensavo che avesse grande intelligenza, grande affetto per la famiglia. Sai, io sono una persona che ha tante conoscenze, tanti amici, ma la mia famiglia non la metterei mai in secondo piano rispetto a un estraneo. La famiglia è tutto. Se uno ostacola il rapporto con uno dei miei figli, diventa subito mio nemico. Non potrei mai innamorarmi di uno così. E pensavo che i figli sarebbero cresciuti coi miei stessi valori. Ma Mercedesz è venuta fuori in modo diverso.

E ancora:

È una grande delusione. Ma a questo punto non mi abbatto più di tanto. È maggiorenne, non è che non mi dispiace, ma ha fatto la sua scelta, si è innamorata di un manipolatore. La cosa importante è che lei sia felice e soddisfatta della decisione che ha preso. È giusto che faccia la sua vita. Mia figlia è molto innamorata, non vede le cose lucidamente, non si può ragionare con lei”.