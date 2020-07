Beatrice Valli criticata per i chili in più, pancia e cellulite dà una bella lezione con foto e risposte

Dopo i tantissimi complimenti a Beatrice Valli per la sua sincerità nel mostrarsi senza filtri e anche in bikini dopo il parto arrivano gli immancabili haters (foto). Una nuova immagine d Beatrice Valli che si diverte con i video di Tik Tok ha scatenato chi deve soffrire davvero tanto nel vedere gli altri felici. La Valli alla fine non ha retto e ha fatto bene, si è sfogata e ha dato un’altra bella lezione ai soliti leoni da tastiera. Beatrice Valli a 25 anni è mamma di tre figli, la piccola Azzurra ha solo due mesi, poi ci sono Nicolas che ha 7 anni e Bianca che ne ha 2. Niente ferma gli haters, nonostante si parli tanto di body shamin certe cattiverie restano. “Hai ancora da smaltire” ha commentato una follower dando il via ad altri che hanno fatto notare cellulite e pancia. Se poi aggiungiamo le emoji con rigurgito il quadro degli haters è completo. E’ arrivata inevitabile su Instagram la risposta dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

LA RISPOSTA DI BEATRICE VALLI A CHI CRITICA I SUOI CHILI IN PIU’

La moglie di Marco Fantini ha tentato di spiegare a tutti che il corpo di una donna cambia dopo una gravidanza, lei ha messo al mondo tre figli. “Sentirsi dire queste cose non è molto rispettoso e carino non solo nei miei confronti, ma in quelli di qualsiasi donna, soprattutto dopo il parto”. Con calma ha anche spiegato che in modo sereno e tranquillo si sta riprendendo, che non segue una dieta specifica, che non si ammazza di sport e che sta anche allattando ed è normale metterci un po’ più di tempo per perdere peso e tornare in forma.

Davvero assurdo che una donna debba dare queste spiegazioni ma la Valli lo fa anche per le altre donne, per chi non ha il potere di rispondere come lei. “Mi sembra davvero surreale leggere tutte queste cattiverie su noi neo mamme che abbiamo appena partorito”.

Non ha alcuna fretta di riavere il corpo di prima, ci arriverà con calma e senza disperazione. “Non è che se noi lavoriamo in questo mondo non abbiamo difetti: siamo persone normalissime, non siamo marziani. Anche io ho la cellulite, soprattutto dopo 3 figli, ne ho più di una 25enne normale, ne sono consapevole”. Beatrice Valli si piace, è serena, felice, cose che purtroppo mancano ad altre persone.