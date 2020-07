Mara Venier in spiaggia e poi a cena con Mara Maionchi, ricomincia a camminare (Foto)

Mara Venier finalmente va in spiaggia, ricomincia a camminare e un po’ alla volta andrà sempre meglio. A scattare le foto come sempre è suo marito Nicola Carraro, la coppia ha scelto una vacanza a Forte dei Marmi, per il momento è davvero impossibile per loro andare a Santo Domingo. Lì hanno una bella villa ma per la prima volta non voleranno in quel paradiso un po’ per l’emergenza sanitaria ancora presente e un po’ perché Mara Venier è ancora alle prese con il suo piede e la riabilitazione. La foto in spiaggia l’ha scattata Nicola, ma è a distanza, Mara però è riconoscibilissima. Di sera però è lei a mostrare la tavolata e gli amici con cui sono in compagnia. Al tavolo c’è anche la sua amica Mara Maionchi che la prende un po’ in giro, dice che ha il piede snello e che anche se si lamenta sta bene. La Venier le risponde che non ha il piede snello ma un bel piedone, ancora gonfio.

MARA VENIER IN VACANZA A FORTE DEI MARMI

Questa estate per la conduttrice di Rai 1 c’è la bella Versilia, sono arrivati già da qualche giorno e procedono con calma. Mara ha finalmente cominciato a camminare senza stampella lasciando a casa anche la sedia a rotelle e anche la paura. Ha bisogno di riposo ma anche di continuare a lavorare per tornare al più presto in gran forma.

A settembre l’attende un’altra edizione di Domenica In. Mara Venier è tornata alla grande nell’azienda a cui ha dato tanto.

Suo marito non era molto d’accordo che tornasse a condurre ma alla fine è sempre lui il suo primo fan, ha capito che sua moglie vive per queste emozioni e nel ruolo di opinionista ci stava un po’ stretta.