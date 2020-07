La dieta di Samanta Togni, cosa mangia per perdere qualche chilo (Foto)

Samanta Togni confida che ha bisogno di seguire una dieta, anche a lei la quarantena ha portato qualche in chilo in più e adesso è il momento di tornare in grana forma (foto). Samanta Togni ha avuto il coraggio di lasciare Ballando con le Stelle ed è stata premiata, sarà a I Fatti Vostri accanto a Giancarlo Magalli, è per il suo nuovo debutto che avverte la necessità di perdere qualche chilo e seguire una dieta corretta. Alla rivista Gente ha confidato che se prima si allenava tutti i giorni, il ballo l’ha aiutata molto ma non si può vivere sempre di rendita. Di certo ha ripreso ad allenarsi ma in modo diverso, intanto mangia tanta frutta e verdura ma ha un consiglio per tutti per stare in forma, per non ingrassare, per perdere peso.

SAMANTA TOGNI A DIETA PRIMA DE I FATTI VOSTRI

E’ solo a colazione che la ballerina si concede i dolci che adora, così poi ha tutto il resto della giornata per smaltirli, di conseguenza soprattutto di cena li evita del tutto, anzi cena anche molto presto. Soprattutto quest’ultima è buona abitudine, in questo modo la Togni non appesantisce lo stomaco prima di dormire. Un errore dopo l’altro si ingrassa, invece sottolinea che la disciplina è sempre importante.

“Ora mi concedo dolci soltanto a colazione, così ho tutto la giornata per smaltirli, mangio tanta frutta e verdura e la sera ceno presto, per non appesantire lo stomaco prima di dormire” in più si allena e non ha dubbi che per I Fatti Vostri sarà come sempre meravigliosa.

E’ al settimo cielo per la sua nuova opportunità in tv, anche se tra i suoi desideri nel futuro c’è un programma da condurre da sola, magari dedicato ai giovani o al benessere, alla buone abitudine alimentari e alla forma fisica. Intanto, attende di incontrare Magalli e iniziare con tutta la squadra di Rai 2.