Aurora Ramazzotti ha sofferto per il suo peso, il confronto con Michelle Hunziker (Foto)

Alla rivista Chi Aurora Ramazzotti ha parlato per la prima volta di quanto il confronto con la bellezza di sua madre l’abbia fatta soffrire, non di certo a causa di Michelle Hunziker ma per la cattiveria degli altri, di chi non faceva altro che paragonarle (foto). Ha più volte confidato quanto sia stata difficile la sua adolescenza, non per i brufoli che ha mostrato anche in una sua recente foto, ma per il suo corpo. “La bellezza di mia madre mi ha messo in difficoltà” ha confessato Aurora Ramazzotti ma non fermiamoci alle prime parole, l’amore tra madre e figlia non è mai stato messa in discussione. Oggi Aurora non vuole più piacere a tutti i costi, non vuole più accontentare le persone. Ha spesso usato i filtri per correggere qualche imperfezione, per ricevere i complimenti, ed è la cosa più sbagliata, adesso lo sa bene. Crede che sia dannoso per tutti avere dei modelli di perfezione che non esistono. Lo sa bene perché la sua adolescenza è stata difficile.

AURORA RAMAZZOTTI DA SEMPRE FERITA PER IL SUO PESO

E’ per questo che quella foto con i brufoli scattata a Venezia e condivisa su Instagram è stata per lei liberatoria: “Non voglio più accontentare le persone. Cerchi di assecondare tutti perché vuoi ricevere dei complimenti. Ed è la ragione per cui in adolescenza ho combattuto con me stessa”. I commenti sul suo peso, sul suo corpo le hanno sempre fatto male e il motivo è semplice: “Ho sempre avuto il confronto con una mamma bellissima e certo, questo mi ha messo in difficoltà: non perché lei fosse bellissima, ma perché le persone continuavano a puntualizzare che io non lo ero”.

Lei non ci badava, gli altri l’hanno portata a guardarsi allo specchio e a stare male. Sa di non avere un metabolismo veloce e che deve faticare molto per avere un fisico che le dà soddisfazioni ma oggi è cresciuta, non lo fa più per gli altri, non è bella per gli altri ma per se stessa, per le persone che la amano. Un esempio vero tra tanta finzione.