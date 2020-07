Michelle Huzinker rivela la sua dieta e le macchie sulla pelle (Foto)

Michelle Hunziker si sente una donna normale, bella ma anche con una dieta da seguire, le macchie sulla pelle lasciate dalle gravidanze e gli allenamenti tre volte alla settimana, altrimenti tutto crolla (foto). Sa bene che ogni estate in spiaggia c’è per lei l’esamino del lato B che vince o meno sulla forza di gravità e lei fa di tutto per superarlo ma non si è mai sentita una top model, non è mai stata vittima della bellezza. Michelle Hunziker confida che al mattino è come tante altre donne, con le occhiaie, le macchie sul viso, ma sono difetti che ama. C’è il suo staff che la rende perfetta o quasi ma alle donne dà un po’ di consigli rivelando la sua dieta, il suo allenamento, i suoi segreti di bellezza. Di cura per il suo corpo ne deve avere molta, è ovvio, sembra una ventenne, ma lei sa di essere piena di difetti.

I SEGRETI DI BELLEZZA DI MICHELLE HUNZIKER, DALLA DIETA ALLE CREME

Ha 43 anni ma sembra una ragazzina, invece Michelle Hunziker fa notare che il tempo sta passando anche per lei ma si può fare tanto per essere belle e in forma. Iniziamo dalla dieta di Michelle Hunziker: “Evito gli zuccheri e i carboidrati semplici. Il pane, per esempio, lo facciamo noi in casa e non usiamo farina doppio zero. Mangiamo pasta integrale” ha confidato alla rivista Oggi aggiungendo che da sempre cura molto i suoi denti e che per il viso usa le sue creme Goovi alternando le creme al retinolo e poi: “Faccio periodicamente trattamenti con Hydrofacial, un macchinario che purifica la pelle e stimola il rinnovamento cellulare e una volta all’anno mi sottopongo alla biorigenerazione cellulare autologa”: Dunque al momento non sembra ci siano dei ritocchini o almeno non li ha confessati.

Si allena tre volte a settimana: “Faccio soprattutto ginnastica che definisce e corregge la postura. Una volta alla settimana aggiungo cardio perché dopo i 40 anni, se non si è molto allenati, stressare il corpo con training che alzano troppo il battito cardiaco e sforzano i muscoli non fa bene”. Tanti consigli per tutte e poi c’è l’ultimo messaggio, quello sulle macchie sul viso, sulle occhiaie e ogni altro difetto che confessa è il suo staff a nascondere ma che lei ama.