Seno nuovo per Michelle Hunziker dopo la quarantena: parla il chirurgo (FOTO)

Cover del numero di Nuovo in edicola questa settimana dedicata a Michelle Hunziker mentre si gode le vacanze tutte italiane per l’estate 2020. La bella conduttrice svizzera ha scelto, tra le altre mete, la riviera Romagnola, dove si è divertita tra Rimini e Riccione negli ultimi giorni con le sue bambine ( nelle scorse settimane è stata anche in Liguria). E ha ovviamente sfoggiato anche un fisico da urlo. Merito non tutto suo a quanto pare: secondo quanto si legge su Nuovo infatti, Michelle, dopo la quarantena avrebbe deciso di fare qualche ritocchino al suo seno. Non è un mistero il fatto che la Hunziker abbia già fatto visita al chirurgo in passato ma pare, stando a quanto avrebbe raccontato proprio un chirurgo plastico, che per Michelle ci siano stati dei piccoli ritocchi. Non pensavamo ne avrebbe avuto bisogno. L’abbiamo sempre vista in perfetta forma con le misure giuste in questi mesi. Durante il lockdown la conduttrice di Striscia la notizia ha dedicato tantissimo tempo anche alla cura del corpo, con esercizi di ginnastica e fitness. Ma avrebbe anche deciso, secondo quanto si legge su Nuovo, di fare anche un piccolo ritocchino al seno.

MICHELLE HUNZIKER RITOCCHINO AL SENO DOPO LA QUARANTENA

“Non sta più nel costume“ si legge su Nuovo che indugia proprio sul seno bombastico della Hunziker. Ci sarebbero poi anche le rivelazioni del chirurgo che avrebbe spiegato nei dettagli, l’intervento al quale la Hunziker si sarebbe sottoposta.

In tutta sincerità è davvero difficile capire se Michelle abbia rifatto o meno il seno, ritoccandolo anche solo di poco. Era bellissima prima ed è perfetta anche adesso per chi non ci resta che fidarci dell’esperto che ha spiegato il perchè della trasformazione!

La Hunziker intanto si gode l’estate ed è felice di poter passare del tempo in Italia.

Un’estate italiana! Tutta italiana! Scelgo di stare qui, a fare il bagno nel nostro mare, a fare lunghe passeggiate sulle Dolomiti, ad assaggiare i piatti di tutti i nostri ristoratori, a bere dell’ottimo vino, a godermi il gelato più buono del mondo e a divertirmi con la mia famiglia e i miei amici , insomma a fare le cose più semplici….le più belle! Adesso più che mai!!!

Seno nuovo per Michelle Hunziker dopo la quarantena: parla il chirurgo (FOTO) ultima modifica: da