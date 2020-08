Cristian Totti alla guida con Ilary Blasi accanto, ma quanti anni ha suo figlio? (Foto)

Guardando le storie Instagram di Ilary Blasi c’è il figlio Cristian alla guida (foto). Un attimo di perplessità, tutti si chiedono quanti anni abbia Cristian Totti e come faccia la conduttrice a stare così tranquilla accanto a suo figlio che guida giovanissimo. Il figlio di Ilary e Francesco Totti ha già 14 anni, certo non sono molti i ragazzini che a questa età guidano un’auto ma lui sembra davvero attento, rilassato mentre porta in giro la sua mamma per le strade di Roma. Cristian ha 14 anni, è nato a novembre del 2005 e anche se alcuni pensano che sia pericoloso farlo guidare così piccolo lui dimostra di essere bravo e già esperto. Nessun dubbio, è ovvio che avendo 14 anni ha preso la patente AM che permette di guidare i ciclomotori e ovviamente anche una minicar, quella che si vede nel video postato da Ilary Blasi.

ILARY BLASI PRENDE IN GIRO SE STESSA: “PORTA LA VECCHIA IN GIRO”

Ride di se stessa Ilary che allo stesso tempo è fiera che suo figlio la porti in giro. Fino a poco tempo fa era lei a doverlo accompagnare ovunque e in un attimo tutto si è ribaltato. La Blasi si sente un po’ vecchietta vicino a suo figlio ma la realtà è che Cristian è solo un ragazzino.

I follower però trovano sempre e comunque il modo di parlare, di commentare e così notano le labbra di Ilary Blasi.

Sembrano in realtà davvero più grosse del solito nonostante il rossetto molto chiaro. Lei però su questo non risponde, non le interessano le chiacchiere sui suoi ritocchini veri o presunti. Intanto, si gode questa bellissima estate divisa tra i viaggetti a Monte Carlo con Francesco Totti e Sabaudia, poi ovviamente c’è Cristian pronto ad accompagnarla per lo shopping e le altre commissioni.