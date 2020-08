Elisa Isoardi torna a casa dalla mamma e con Zen è un viaggio di sola andata (Foto)

Vacanze anche per Elisa isoardi che è tornata a casa dalla sua mamma e dal resto della famiglia (foto). Ovviamente la conduttrice è felice di stare un po’ nei luoghi che adora, le sue montagne, ma una frase fa preoccupare i fan. Quel viaggio di sola andata di cui parla mostrando il suo cane Zen nello zainetto ha fatto pensare a qualcuno che Elisa Isoardi stia per lasciare Roma. Magari si riferiva ad altro, forse solo che lascerà Zen dalla sua mamma perché lei sarà troppo impegnata con le prove di Ballando con le Stelle. Intanto, Elisa Isoardi appare più serena che mai. Passato in parte il dispiacere per la chiusura della Prova del cuoco adesso ha altro a cui pensare. Prima di tornare in tv con Milly Carlucci e il suo reality show del sabato sera deve occuparsi del nipote.

ELISA ISOARDI ZIA A TEMPO PIENO

Alessio è il nipote di Elisa, il figlio di suo fratello, che ovviamente adora. E’ un adolescente e come tanti desiderava il motorino, accontentato, ci pensa la bellissima zia prima di tutto a fargli prendere il patentino.

In montagna la Isoardi non ha dimenticato di portare qualcosa di buono, la crema di pistacchio di Natale Giunta. Con molta semplicità mostra gli angoli di casa ma soprattutto la vita di tutti i giorni, il lettone con i cani e questa mattina una bella gita con la mamma, gli amici e ben quattro cani.

E’ già in gran forma Elisa Isoardi, le prove di Ballando con le Stelle mostrano già il risultato che aveva annunciato. Ma in questi giorni non c’è spazio per il ballo, la conduttrice si gode la sua famiglia, si occupa dei cani e di certo avrò modo per pensare a tante cose. Tornerà presto a Roma, ha tanto da fare, Ballando con le Stelle andrà in onda settembre e poi chissà che non arrivi anche altro per lei.

