Michelle Hunziker assediata dai paparazzi affronta tutto con il sorriso, come sempre

Essere un personaggio pubblico, così amato e seguito poi come Michelle Hunziker, non è sicuramente semplice. Ormai da oltre 20 anni la bella conduttrice è seguita in ogni suo spostamento dai paparazzi. Una carriera sempre al top quella di Michelle, una vita privata molto molto movimentata e il grande affetto del pubblico che, nonostante lei sia sempre attivissima sui social, legge sempre con piacere le notizie che la riguardano. E allora il lavoro di paparazzi è ancora lo stesso di tanti anni fa anche se oggi Michelle può mostrarsi solo come mamma felice e moglie più che innamorata!

MICHELLE HUNZIKER ASSEDIATA DAI PAPARAZZI SFODERA IL SUO MIGLIORE SORRISO

La conduttrice, anche in vacanza, è perennemente seguita dai paparazzi che ovviamente fanno il loro lavoro. Non è semplice ma Michelle lo sa e rispetta tutti. Oggi ha dedicato anche un simpatico post sui social ai paparazzi che sono da sempre al suo fianco!

Papa…paparazzi!!!🎶🎵 “ Mich, ma come fai a vivere così? Sempre sotto tiro? Ho iniziato a fare questo mestiere nei primi anni novanta, quando non esistevano i social. Chi decideva di fare il mio lavoro, doveva prenderne il pacchetto completo! Ho sempre rispettato moltissimo i fotografi e continuerò a farlo! Negli anni mi sono anche affezionata a qualcuno di loro che mi segue da quando avevo 19 anni…ma quante foto avranno di me e della mia vita?🤣 Buon lavoro ragazzi …sarò sempre pronta a farvi un sorriso!!!😘 #

Non è sicuramente semplice vivere assediata in questo modo, con almeno 4 o 5 paparazzi al seguito. Ma è lo scotto di essere una donna famosa e molto popolare, una donna dello spettacolo di cui tutti vogliono sapere. Del resto ogni anno di Michelle viene detto e scritto di tutto. Nel 2020, almeno 4 volte avrebbe dovuto essere incinta. Ma il pancino sospetto che in molti hanno visto non c’è mai stato!

