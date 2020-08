Silvia Provvedi al mare con la figlia e con loro c’è zia Giulia (Foto)

Come sta Silvia Provvedi? A giudicare dalla foto con sua figlia sta benissimo; sono insieme per il primo scatto al mare. Per il resto Silvia Provvedi non dice molto, sta vivendo il suo momento da mamma, un momento unico ma non è tutto perfetto come invece sperava. Sei settimane fa sul suo profilo social ha pubblicato uno scatto tenerissimo sempre con sua figlia; si vedono la manina della piccola sulle sue labbra e lo sguardo innamorato ma allo stesso tempo triste della cantante. Era il suo commento per dire grazie a chi la sostiene, a chi le vuole bene ma soprattutto per manifestare ancora una volta amore al suo compagno. E’ sul profilo delle Donatella invece che Silvia appare con la sua bambina; in un altro scatto è zia Giulia che dorme accanto alla piccola. Una bambina bellissima la piccola Niki e non può esserci che serenità con lei, come scrive la sua mamma nella didascalia.

SILVIA PROVVEDI IN SPIAGGIA CON SUA FIGLIA NICOLE

Prima che lo facciano i paparazzi è lei a pubblicare le foto con sua figlia. La piccola è nata il 18 giugno scorso è davvero un batuffolino tenero tra le sue braccia. Sono sulla riviera romagnola, a Cervia. “Primo giorno al mare per Niki” ed è inevitabile che adesso il mondo giri tutto intorno a lei ma anche inevitabile pensare che la felicità almeno per il momento non sia totale.

Intanto, trascorre la sua estate con le persone che ama di più al mondo, sua figlia Nicole e la sua sorella gemella. Silvia e Giulia abitano nello stesso edificio, una accanto all’altra.

Appare diversa la Provvedi da quando ha messo al mondo la sua piccolina, un po’ come capita a tutte le mamme, adesso ha altre priorità e lo sa bene mentre la stringe forte in riva al mare per proteggerla da tutto e tutti.