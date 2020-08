Francesco Totti con la foto dei figli mostra il momento più bello della sua vita (Foto)

All’ultima foto pubblicata da Francesco Totti sui social non c’è bisogno di aggiungere altro, l’immagine di tutto e le sue parole chiudono un cerchio perfetto. “La mia vita” e tre cuori rossi, uno per ogni figlio. Sono Isabel, Chanel e Cristian la sua vita perché sono i figli nati dal suo amore più grande, quello per Ilary Blasi, quello che dura da sempre nonostante siano così famosi e assediati dai paparazzi. Nella foto condivisa su Instagram da Francesco Totti c’è tutto il suo orgoglio ma non è raro che l’ex calciatore della Roma mostri a tutti la sua felicità quella che è riuscito a costruire con la conduttrice. Sembra una vita davvero perfetta, appaiono una famiglia come tante ma non lo sono. Cristian ha 14 anni, Chanel 13 e la bellissima principessa di casa è l’ultima arrivata e ha rivoluzionato la vita di tutti rendendola ancora più bella. Lei è l’unica a guardare l’obiettivo e a sorridere, così simile alla sua mamma.

FRANCESCO TOTTI IN VACANZA CON I FIGLI

Una pioggia di like per la foto dell’estate con i complenti di tutti, anche degli amici del mondo dello spettacolo. L’ex capitano della Roma non fa mai mancare i suoi auguri speciali per ogni occasione, compleanni, anniversari, ma è quando non c’è niente da festeggiare e arriva la dichiarazione d’amore che batte tutti.

Ilary Blasi e Francesco Totti con la famiglia sono in vacanza come sempre a Sabaudia ma ogni tanto la coppia scappia via e vola a Monte Carlo dagli amici regalando sempre scatti ai follower e momenti dai immortalare al gossip. Di recente c’è stata anche qualche critica sui video che mostravano il primogenito alla guida dell’auto mentre portava in giro la sua mamma. Il tempo passa, Cristian Totti ha già 14 anni e l’auto era quella adatta a lui.