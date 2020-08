Crisi nera per i Damellis e dai social ipotesi choc: per Giulia un nuovo amore?

Una settimana fa Andrea Damante dalla rivista Chi faceva sapere che tutte le voci di una rottura o di una crisi tra lui e Giulia de Lellis erano solo una “marea di cavolate“. Questa settimana, sempre dalla stessa rivista invece, cambia versione. Conferma che lui e Giulia si sono presi una pausa e che decideranno se andare avanti o meno dopo la riflessione. Cosa ci sia da capire non è dato sapere visto che i due si sono lasciati, ripresi, poi lasciati, poi in mezzo le corna, il libro, altri amori e poi di nuovo coppia, minestra riscaldata e via dicendo…Ma sapete che i Damellis sono seguitissimi sui social e i fans, nel bene o nel male, non si perdono nulla strada facendo. Ed è per questo che da ore, circola in rete, tra un commento e l’altro ( basta dare uno sguardo ai profili di tutte le persone interessate su Instagram) una vera e propria notizia bomba.

PER GIULIA DE LELLIS UN NUOVO AMORE? CHI E’ CARLO GUSSALLI BERETTA

Non solo tra Andrea Damante e Giulia de Lellis sarebbe finita ma nel cuore di Giulia ( che tra l’altro in occasione del compleanno della sua nipotina citando Frozen, ha scritto che adesso seguirà il suo cuore) ci sarebbe un altro ragazzo. Si tratterebbe di un vero e proprio rampollo tutto italiano. Chi è? Un ragazzo benestante e di ottima famiglia. E’ Carlo Gussalli Beretta!

I due si sarebbero incontrati anche di recente in una vacanza tra amici, come testimonia anche la foto che apre questo nostro articolo. Erano infatti, tutti insieme, in Liguria, qualche settimana fa. Non abbiamo idea di chi abbia messo in giro queste voci ma basta andare sul profilo di Carlo, per leggere come decine e decine di persone, stiano commentando la questione.

Da un lato c’è chi invita Carlo a non “abbassarsi al livello di Giulia“. Una cosa, lasciatecelo dire, davvero molto brutta. Non ci è chiaro il motivo per il quale, una ragazza che ha due genitori che fanno un lavoro normalissimo, non potrebbe fidanzarsi con un benestante…Dall’altro c’è chi si dice scioccato per le scelte di Giulia, capace di passare da un amore all’altro come se fosse un paio di scarpe. E poi ci sono le fans della De lellis che non ci stanno e rifiutano di credere a queste storie, parlando di malelingue che avrebbero messo in giro queste dicerie…

Purtroppo questi sono i risvolti dell’essere così amati e seguiti. E’ vero che si influenza la vita altrui con delle scelte ma è anche vero che poi, si finisce nel mirino del gossip senza poterci fare molto.