Anna Safroncik vicina a Ignazio Moser? L’attrice sbotta sui social

Quando lo scoop viene lanciato da una rivista autorevole come Oggi, si tende a credere al gossip, anche se ha dell’inverosimile. Parliamo della storia che vede Anna Safroncik, suo malgrado protagonista. Due giorni fa la rivista ha lanciato la notizia: l’attrice e Ignazio Moser insieme dopo una serata in Sardegna. Il fidanzato di Cecilia, visto il rincorrersi di voci insistenti dopo questa notizia, proprio ieri sera aveva deciso di mettere tutto a tacere, scegliendo i social per smentire tutto.

Oggi a farlo è anche Anna Safroncik amareggiata per queste voci circolate in questa caldissima estate.

ANNA SAFRONCIK E IGNAZIO MOSER VICINI? LE PAROLE DELL’ATTRICE

Le parole dell’amatissima attrice protagonista de Le Tre rose di Eva, fanno chiarezza:

L’eleganza non è solo un fattore estetico… La classe risiede nel rimanere al di sopra delle stupide provocazioni e di meschini gossip . Ma quando è troppo è troppo! Cedo di un solo passo sulla mia riservatezza per togliervi ogni dubbio : sono in vacanza con il mio ragazzo!! Non possiedo il dono dell’ubiquità .. Quindi attenti alle fake news!! Baci a tutti quelli che mi vogliono bene 💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋 Buon ferragosto!!!

L’attrice ha rivelato di essere fidanzata, anche se al momento il nome del fortunato resta top secret, e mette quindi a tacere tutte le voci. Negli ultimi giorni anche la Safroncik era stata travolta sui social da commenti di chi le chiedeva di dire qualcosa in merito alla notizia, e alla fine, forse stufa del chiacchiericcio sterile, lo ha fatto.

I suoi followers se lo aspettavano e visto che anche Ignazio ieri ha smentito con delle storie sui social, possiamo dichiarare questa vicenda ufficialmente chiusa? Forse Ignazio e Cecilia si saranno anche allontanati ma a quanto pare la motivazione non porta il nome di Anna Safroncik.

E ora i fans di Anna vogliono il nome del suo fidanzato, chi sarà?