Ignazio Moser commenta tutti i gossip sul suo conto: solo cavolate

Nulla di vero di tutto quello che è stato detto e scritto in questi giorni e in queste ore, a quanto pare. A spiegarlo è lo stesso Ignazio Moser che oggi pomeriggio, con delle storie sui social, commenta gli ultimi gossip.

Facciamo un piccolo passo indietro. Nelle ultime settimane si è vociferato della possibile crisi tra lui e Cecilia, crisi confermata dallo stesso Ignazio con una breve intervista pubblicata sull’ultimo numero della rivista Chi ( uscita mercoledì di questa settimana). Sulla rivista si leggeva della crisi con la Rodriguez, ma anche di una riappacificazione. Ed effettivamente, negli ultimi giorni Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, sono stati insieme per poi partire per la Sardegna. Qualcosa però, sembrava esser andato storto tra i due, che ancora una volta non compaiono più sui social. Cecilia si mostra sola, Ignazio con Andrea Damante e altri amici. Cecilia mostra le foto di una grigliata in giardino, Ignazio quelle di una cena al ristorante.

E poi arriva la clamorosa indiscrezione: una lite in discoteca.

CECILIA RODRIGUEZ E IGNAZIO MOSER FINE DELLA STORIA?

Si sprecano i dettagli. Ignazio geloso o Cecilia gelosa? Lei che balla con un ragazzo lui che non gradisce…Una lite, discussione e poi il gelo. Ma cosa c’è di vero? I due non commentano e poche ore dopo esce una nuova notizia su Oggi, uno scoop: Ignazio, dopo una cena con gli amici, si sarebbe allontanato dal locale insieme alla bellissima attrice Anna Safroncik.

La notizia chiaramente rimbalza da un sito di gossip all’altro e alla fine Ignazio Moser decide di commentare. “Stanno girando da giorni delle notizie che definire false è poco, sono delle grandi puttanate” ha detto Ignazio Moser sui social. “Invito i giornalisti a informarsi sui fatti prima di scrivere le cose” ha continuato Ignazio. “Se ci sarà qualcosa da dire ve la dirò io” ha concluso Moser.