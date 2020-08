Il post sbagliato di Ilary Blasi: era un commento da evitare?

Il post pubblicato da Ilary Blasi ha attirato l’attenzione di tutti, di chi ha apprezzato come sempre la sua bellezza ma anche di chi ha pensato che le sue parole fossero sbagliate in questo periodo. La paura del coronavirus sta tornando forte mentre il numero di contagiati continua a salire. Le discoteche prima aperte e poi bloccate, gli errori sono stati tanti e proprio mentre arriva la nuova ordinanza del ministro della Salute che chiude le discoteche arriva quello che sembra uno scivolone social di Ilary Blasi. “Facciamo festa?” ha semplicemente commentato la conduttrice posando meravigliosa in bianco e rosso. Non ha aggiunto altro, non ha espresso alcun parere e non ha parlato di discoteche né di ballo.

ILARY BLASI HA SBAGLIATO COMMENTO?

Avrebbe di certo potuto fare più attenzione ma non ci sembra che Ilary stia andando in discoteca o stia invitando gli altri a farlo nonostante la nuova chiusura. La Blasi mostra una piscina di sera e quel “Facciamo festa” appare un commento allegro, il desiderio come tutti di proseguire con l’estate e con gli amici.

I social però non perdonano e i più attenti hanno avuto un sussulto. Tanti i commenti di chi ha fatto notare alla moglie di Francesco Totti che non è certo questo il periodo adatto per fare festa, soprattutto in discoteca. C’è chi non ha dubbi, se c’è la piscina si tratta di una discoteca all’aperto. In realtà anche lei subito dopo lo scatto non ha iniziato a danzare ma ha fatto un bel tuffo sotto le stelle. Il suo messaggio sembrava molto più tranquillo di ciò che altri hanno pensato o immaginato.

I suoi fan come sempre vanno oltre, notano la bellezza e non badano alle critiche di chi le ricorda che è un personaggio famoso e deve fare attenzione a ciò che scrive.

