Adriana Peluso la fidanzata di Giacomo Urtis positiva al covid 19

Ex concorrente del Grande Fratello ( edizione 12 condotta da Alessia Marcuzzi); ex corteggiatrice di Uomini e Donne e oggi fidanzata di Giacomo Urtis. Adriana Peluso è una delle tante ragazze popolari e molto seguite sui social che in queste ore hanno annunciato la loro positività al covid 19. Adriana ha spiegato che si trovava in Sardegna per lavoro e chiaramente è entrata in contatto, in oltre un mese, con tante persone. Per questo motivi, appena ha iniziato a rendersi conto che tante gente che aveva frequentato, era risultata positiva al covid 19, ha deciso di anticipare il rientro a casa. Ha fatto il tampone e poi è partita, spiega che il viaggio è stato fatto in totale sicurezza senza incontrare nessuno e mettere a rischio nessuno. Ha chiesto ai suoi familiari di lasciare un po’ di spesa in casa e ha atteso il risultato del tampone che purtroppo è arrivato. La Peluso ha quindi scoperto di essere positiva al covid 19. “Ho pianto tutto il giorno” ha spiegato nel suo sfogo, il 24 agosto sui social. Poi si è resa conto che era abbastanza inevitabile, visto che ha incontrato davvero moltissima gente.

ADRIANA PELUSO POSITIVA AL COVID 19: PAURA PER GIACOMO URTIS

Adesso ci si aspetta un commento anche da parte di Giacomo Urtis, il chirurgo dei vip con il quale la ragazza posava qualche giorno fa in Sardegna. Non sappiamo se tra i due ci sia un fidanzamento o una amicizia speciale ma sta di fatto che nella foto postata una settimana fa, Adriana e Urtis si stanno baciando sulle labbra, questo significa un possibile contatto diretto.

Vedremo se nelle prossime ore anche Giacomo Urtis avrà qualcosa da dire in merito. Per il momento il chirurgo non ha parlato di coronavirus. I due sono tornati separati dalle vacanze, come mostrano anche le storie in cui la Peluso mostra di essere al telefono con il suo fidanzato.

