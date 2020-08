Elettra Lamborghini a dieta prima del matrimonio, ha esagerato ed è ingrassata (Foto)

Manca un mese esatto al matrimonio di Elettra Lamborghini che da oggi è a dieta perché nell’ultimo periodo ha davvero esagerato ed è ingrassata (foto). In genere le spose dimagriscono un bel po’ prima di arrivare all’altare e a causa dello stress per i preparativi anche Elettra Lamborghini aveva perso un bel po’ di peso. Approfittando dei regali del suo metabolismo la cantante aveva anche aggiunto anche della sana attività fisica ma negli ultimi giorni lei e Afrojack hanno mangiato di tutto. In vacanza si sono lasciati andare alla buona tavola ma soprattutto a gelati e panini. E’ sul suo profilo social che come sempre tra una storia e l’altra la simpatica Elettra ha spiegato ai suoi follower la sua situazione.

ELETTRA LAMBORGHINI CAMMINATA E DIETA PER DIMAGIRE PRIMA DELLE NOZZE

E’ tutto pronto per il matrimonio di Elettra e Afrojack e la Lamborghini non vorrebbe allargare l’abito da sposa, quindi dopo avere annunciato che è ingrassata e gonfia ha dato il via alla sua dieta detox. Sogna del cioccolato ma resiste a Mondello, dove si trova in vacanza in questi giorni. “Quello che abbiamo mangiato io e il mio maschio Dio solo lo sa. Da domani inizierò il mese detox prima del mio matrimonio” ha confidato ieri promettendo di rivelare programma alimentare, allenamenti e trattamenti. Ed eccola oggi su una strada in salita che cammina a passo svelto. In genere indossa una fascia sull’addome ma per i primi due giorni la eviterà perché si sente troppo gonfia. Si prende in giro da sola ma sa che deve tornare in forma. Ha tutto il tempo per perdere il peso preso e arrivare come desidera al giorno delle nozze.

Unico errore quello di camminare sotto il sole caldissimo in un orario in cui sarebbe più giusto pranzare che sudare.

Elettra Lamborghini a dieta prima del matrimonio, ha esagerato ed è ingrassata (Foto) ultima modifica: da