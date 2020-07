Il matrimonio di Elettra Lamborghini sul Lago di Garda, arrivano i dettagli delle nozze (Foto)

Il 6 settembre il matrimonio di Elettra Lamborghini e Afrojack riempirà le pagine di gossip e intanto la sposa è presa da tutti i preparativi e come tante spose è dimagrita (foto). Quando ha iniziato a perdere peso si è preoccupata, pensava di avere qualche problema, mangiava al ristorante ordinando anche il dolce e il giorno dopo invece di ingrassare aveva perso peso. Solito stress che precede il matrimonio, è un passo importante e le nozze di Elettra Lamborghini ce le aspettiamo davvero folli, originali. A 26 anni l’ereditiera cantante sposa il 33enne Nick Van De Wall, ovvero Afrojack, il deejay e produttore discografico olandese. La coppia si sposa con grande consapevolezza del passo che stanno per compiere. “Con lui sarà per la vita” ha commentato Elettra, perché Afrojack è il suo migliore amico, l’unico che può definire “Uomo”. Il matrimonio della Lamborghini sarà celebrato sul lago di Garda, per festeggiarlo nel modo migliore è stato scelto Enzo Miccio, il wedding planner dei vip.

ELETTRA LAMBORGHINI E AFROJACK PRONTI ALLE NOZZE

Sui social la cantante mostra un po’ di preparativi, dalla location all’assaggio dei piatti scelti, ma soprattutto c’è stata la prova abito da sposa. ovviamente Elettra non ha mostrato l’abito scelto ma sembra sarà bianco. Mancano poche settimane alle nozze e immaginiamo non mancherà il twerking, o forse la protagonista sceglierà uno stile diverso per divertirsi il giorno del sì.

“Il mio migliore amico Afrojack mi ha chiesto di sposarlo… è la persona più dolce e amorevole che io abbia mai incontrato nella mia vita, l’unico che io possa chiamare UOMO… ogni giorno penso a quanto sono fortunata. Si dice che quando incontri la persona lo senti… io l’ho sentito fin da subito: sarà per la vita” è stato il suo annuncio più dolce per confermare il matrimonio.

Fervono i preparativi, anche quelli per cancellare i tatuaggi di cui si è stancata e i trattamenti estetici per apparire meravigliosa il giorno del matrimonio.