Antonella Clerici si consola con la focaccia preparata nella casa nel bosco (Foto)

E’ tornata ad Arquata Scrivia Antonella Clerici e nella sua casa nel bosco ha preparato la focaccia, una delle delizie che preferisce (foto). Il forno a legna, settembre nel bosco, non c’è più il caldo delle settimane scorse e in più c’è bisogno di coccolarsi un po’. Antonella Clerici non tornerà in tv prima del 28 settembre: E’ sempre mezzogiorno è stato rimandato, la data di inizio slittata ancora di un’altra settimana. All’inizio la prima puntata era prevista su Rai 1 il 7 settembre, poi il 21 e adesso una settimana in più di attesa. Niente di grave, solo la necessità che lo studio sia davvero pronto. Si tratta di un nuovo programma e sembra che il tutto sia molto originale.

ANTONELLA CLERICI LA FOCACCIA AL FORMAGGIO E GLI AMICI OSPITI NELLA SUA CASA NEL BOSCO

E’ ad Arquata Scrivia, nella bellissima casa che condivide con Vittorio Garrone che la conduttrice Rai si rilassa davvero. Adora avere ospiti in casa, in realtà sono sempre in tanti nel magico bosco. Spesso ci sono i figli di Garrone, c’è sempre la sua Maelle, e abbiamo visto tante volte ospiti personaggi famosi, amici di sempre, gli ex protagonisti de La prova del cuoco.

Questa volta c’è chi è con lei per preparare la focaccia, quella che lei adora mangiare anche con il latte e caffè al mattino. Hanno preparato anche la focaccia al formaggio, il massimo della gioia per la Clerici e non solo per lei. E’ serena e felice mentre mostra ancora una volta il verde che circonda la casa, il sole e le ombre. I fiori, l’angolo dove adora pensare e lavorare, la piscina, tutto è perfetto e così diverso dalla sua vecchia vita. Lì Maelle è felice e non c’è gioia più grande. E’ sempre mezzogiorno sta per arrivare, il tutto è solo rimandato.

Antonella Clerici si consola con la focaccia preparata nella casa nel bosco (Foto) ultima modifica: da