Cresce l’attesa per vedere la Gemma Galgani post lifting

Il sette settembre partirà la nuova edizione di Uomini e Donne e la prima puntata vedrà Gemma Galgani assoluta protagonista, come ormai accade da anni! Il trono over e il trono classico non saranno più divisi, almeno nelle prime registrazioni, i protagonisti hanno partecipato insieme senza distinzioni tra classico e over. Ci saranno chiaramente degli spazi dedicati all’uno e degli spazi dedicati all’altro. Una mossa che potrebbe sicuramente aiutare gli ascolti dei momenti dedicati ai giovanissimi, a salire…

Ma torniamo al focus, alla nostra Gemma Galgani. Dalle anticipazioni della prima registrazione di Uomini e Donne sappiamo bene che Gemma è stata protagonista del primo spazio, non solo per i suoi litigi con Nicola Vivarelli, con il quale la relazione si è interrotta ancora prima di nascere. La Galgani, dopo aver ricevuto l’aiuto di Selfie-Le cose cambiano, ha avuto un altro piccolo aiutino da parte di Maria. Dopo aver sistemato i denti, si passa al viso. Gemma infatti, come è ormai noto, si è sottoposta al lifting per ringiovanire. Dovrebbe aver chiesto l’aiuto del chirurgo per il volto, segnato chiaramente dalle rughe, visto che ha superato i 70 anni, e anche per il collo. Resterebbero poi da fare le braccia, ma c’è sempre tempo, visto che la Galgani, da quello studio non si schioda.

COME SARA’ GEMMA GALGANI DOPO IL LIFTING? CRESCE L’ATTESA

Il tema ha interessato tutti, davvero tutti, tanto che anche sul settimanale Nuovo, grazie al photoshop provano a immaginare come potrà essere diventata Gemma grazie al lifting. La differenza tra il debutto di Gemma nello studio di Canale 5, ormai più di 10 anni fa, e la dama di oggi, è in ogni caso evidente. La Galgani ha rivoluzionato il suo look, passando da Cappuccetto rosso a Cinquanta sfumature di grigio, un salto notevole.

Oltre al look però adesso ci saranno dei segni ben più evidenti, visto che il suo volto trarrà benefici da questo lifting.

Non ci resta che aspettare il 7 settembre 2020. Entrerà con il mantello rosso, un po’ tentatrice di Temptation, un po’ brutto anatroccolo da rivelarsi, per far vedere i risultati? Appuntamento a lunedì con la prima attesissima puntata di Uomini e donne.