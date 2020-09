Aurora Ramazzotti risponde a chi le scrive che è brutta e il suo messaggio batte l’hater

L’hater di turno che si è rivolto ad Aurora Ramazzotti dicendole che è brutta, secondo lui/lei a differenza di Michelle Hunziker, Eros Ramazzotti e dei suoi fratelli, non meriterebbe risposta ma in vena di farlo e forse anche stanca di incassare Aury ha zittito gli odiatori (foto). Una risposta a tutti da parte di tutti quelli che subiscono odio sui social; il messaggio di Aurora Ramazzotti è ancora una volta giusto, arriva in faccia a chi deve arrivare e magari zittirà davvero qualcuno. “Tua madre è così bella, tuo padre è bello, i tuoi fratelli sono bellissimi e tu così brutta”, questo il commento di un hater, parole stupide ma che un tempo hanno ferito molto la figlia di Eros e Michelle. Oggi per lei sono critiche che non valgono nulla ma sa bene che può aiutare gli altri a reagire e così ha deciso di smettere di stare zitta.

AURORA RAMAZZOTTI, LA RISPOSTA A CHI LE DICE CHE E’ BRUTTA

Un messaggio ricevuto in privato da Aurora e che lei ha deciso di rendere pubblico. E’ stata fin troppo buona e saggia nel cancellare il nome del soggetto in questione per evitare che ricevesse le cattiverie che lei non vorrebbe. “Meglio essere brutti fuori o brutti dentro?” è stata la sua risposta perfetta che non ha bisogno di repliche.

Ovvio che Aurora sia bella, anche senza trucco, anche senza finte perfezioni, ma non è questo il punto. la sua replica concisa racchiude tutto in poche parole, lei non ha bisogno di andare a pescare nel cattivo gusto, i suoi messaggi sono sempre chiari e diretti. Quindi, se qualcuno dovesse dirvi anche solo per cattiveria e invidia che siete brutti, pensate a quanto orrore ha dentro quella persona, questo sì che è grave.

Basta con il far finta di niente, reagiscano tutti ai commenti negativi senza senso, alle offese gratuite, alla cattiveria spietata, ma come fa Aurora Ramazzotti.

