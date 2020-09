Il look di Mila Suarez a Venezia non piace a molti: questa volta però l’intimo c’è

Qualche anno fa sul red carpet di Venezia arrivano due giovanissime, semi sconosciute ai più, con un look che tanto fece indignare. Erano Giulia Salemi e Dayane Mello che avevano sfoggiato sul red carpet un abito arancione e uno fucsia con una cosa in comune: spacchi vertiginosi che hanno provocato un vedo/non vedo che fece indignare tutti. A qualche anno di distanza da quella passerella oggi è Mila Suarez ad attirare l’attenzione, e non solo per il bacio Saffico con Elisa De Paniciis, che in comune con lei ha la permanenza nella casa del Grande Fratello! La Suarez ha indossato un abito molto particolare caratterizzato da tante trasparenze. Un look che non è stato molto apprezzato e che ha scatenato ancora una volta il caos! Se nel caso della Salemi per giorni ci si è chiesto se avesse o meno l’intimo, nel caso di Mila Suarez è alquanto evidente invece che indossasse un bel paio di mutandine. Il problema infatti, secondo chi ha criticato la scelta di look della Suarez, starebbe proprio nel fatto che l’intimo si vede. Trasparenze assolutamente bocciate e poco eleganti per una passerella come quella di Venezia, secondo tanti.

Ma vediamo le immagini di questa passerella a Venezia.

MILA SUAREZ INFIAMMA IL RED CARPET CON UN LOOK DISCUTIBILE

Ecco una gallery che ci mostra il look scelto per Venezia 77 dalla Suarez

Come si può vedere dalle immagini, l’abito bianco non farebbe vedere in apparenza nulla. Molto dipende infatti da come viene spostata la gonna. Nelle foto in posa quindi le due versioni: con lo spacco chiuso e con lo spacco aperto, e quando la gonna si apre, ecco che spunta l’intimo che così poco piace a chi commenta i look della Mostra del cinema di Venezia.

E voi che cosa ne pensate, ha osato troppo? Mossa in cerca di visibilità come in passato avevano già fatto anche altre prima di lei?

I commenti anche sotto le foto postate sulla pagina Instagram di Mila sono inclementi: “Outfit inadeguato a livelli estremi, il festival del cinema è eleganza, questa è volgarità“.

( foto via Instagram Mila Suarez)