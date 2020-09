Fabrizio Corona su Nina Moric: “Sta male, ha bisogno di aiuto” e lei risponde dai social

Nina Moric torna a far sentire la sua voce sui social, ma immaginiamo che molto presto anche per lei ci sarà lo spazio giusto in tv per raccontare questo periodo complicato. E lo fa dopo che Fabrizio Corona, in diretta a Live-Non è la d’Urso, ha spiegato che lui e Carlos vorrebbero fare di tutto per Nina ma non possono. “La porta per lei è sempre aperta ma in questo momento Nina ha bisogno di aiuto, non sta bene“ha detto l’imprenditore, spiegando in questo modo la scelta di suo figlio di vivere con lui invece che con la madre. Fabrizio fa notare come Carlos in questi mesi sia cambiato, si sia preso cura del suo corpo e della sua mente, cose per le quali, vuole che gli sia dato atto.

Ma la Moric a quanto pare non ha affatto gradito le parole di Corona e dai social, fa sentire la sua voce.

DAI SOCIAL NINA MORIC FA SENTIRE LA SUA VOCE E TORNA AD ATTACCARE CORONA

Dopo la diretta della puntata, la Moric via social ha voluto far sentire la sua voce. Ecco cosa ha scritto su Instagram:

“Non hai ancora annunciato il grande debutto di Carlos Maria a Verissimo a ottobre? Sai cosa ti dico, pur volendoti bene, stai sbagliando. Hai fallito con te stesso. Quindi evita di fare gli stessi errori con nostro figlio” scrive la Moric.

Prima di questo sfogo aveva postato una citazione in cui si parla di ipocrisia. Non solo, la Moric ricorda che c’era lei al fianco di Carlos, mentre Corona affondava con il suo fragile ego in una mare di dubbi. “Ecco perchè evito di vivere nel tuo mondo di disfunzione” ha scritto la Moric.

Una nuova puntata della vicenda. Corona ha detto in diretta dalla d’Urso di non essere interessato a quello che Nina scrive sui social ma che lei potrà sempre chiedere il loro aiuto. La modella andrà in tv a raccontare la sua versione dei fatti?