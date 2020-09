Michelle Hunziker a casa appena sveglia mostra i suoi capelli prima di sistemarli (Foto)

Il buongiorno di questa mattina di Michelle Hunziker con i suoi capelli stile anni ’80 è stato un po’ diverso dagli altri giorni. Una foto che ha fatto sorridere tutti perché Michelle si è mostrata com’è appena sveglia. Fortunata davvero perché nonostante la chioma ribelle è bellissima. “Sembro uscita da un fili anni ‘80” la Hunziker si riferisce al ciuffo, ai capelli cotonati così di moda in quegli anni. Invece no, la conduttrice e showgirl svizzera è così appena sveglia. “Di notte mi sa che lotto con i miei due cuscini e mi frittello da una parte all’altra” ha confidato ai suoi follower lasciando immaginare un sonno agitato. “Ti sei pettinata con i petardi?” le chiedono i fan e lei più bella che mai corre a sistemarsi i capelli per iniziare la giornata.

MICHELLE HUNZIKER A ROMA PER ALL TOGETHER NOW

Vacanze finite per Michelle Hunziker, dopo il mare e la montagna adesso è nella casa di Roma impegnata in questi giorni per All Together Now, la nuova edizione. Tra le sorprese anche una nuova campagna, questa volta la Hunziker è il nuovo volto di Oral B. Hanno notato che il suo sorriso è da sempre perfetto e lei felice ha accettato di pubblicizzare lo spazzolino elettrico.

Ha raccontato che la sua nonna da piccola le diceva sempre di curare i suoi denti perché l’avrebbero accompagnata per tutta la vita.

“Mi conoscete: la mia vita e il mio lavoro si basano sul sorriso e prendermene cura per me è fondamentale. Sono una persona curiosa per natura che ha sempre voglia di sperimentare, ma mai avrei pensato di poter provare qualcosa di simile semplicemente lavandomi i denti. Passare allo spazzolino elettrico è stato una rivelazione” quindi capelli al mattino in disordine sì ma mai con i denti non curati.

