Vanessa Incontrada cambia look ed è sempre bellissima (Foto)

Un nuovo taglio di capelli per Vanessa Incontrada che cambia look per un nuovo lavoro e chiede ai suoi follower se sta bene più scura e con la chioma più corta (Foto). L’avevamo ammirata sul palco dell’Arena di Verona con la chioma rosso-dorata e adesso Vanessa Incontrada è castana-ramata. Ancora una volta una piccola trasformazione per un nuovo copione, per le riprese del film Ostaggi di Eleonora Ivone con Francesco Pannofino e Gianmarco Tognazzi. E ancora una volta Vanessa Incontrada colpisce per la sua bellezza. Senza un filo di trucco è pronta per un altro set, ed è così che si mostra ai suoi follower. Di critiche in questi anni ne ha subite tantissime, pesanti per una donna. Critiche assurde sul suo peso. Sostenuta dalla maggior parte delle persone ha capito che la perfezione non esiste e che le parole di chi è infelice e attacca per ferire non devono sfiorarla.

VANESSA INCONTRADA BELLISSIMA CON QUALUNQUE LOOK

Scommettiamo che in tante andranno nei saloni di bellezza per avere lo stesso colore e lo stesso nuovo taglio di Vanessa Incontrada. Capelli medi scalati e un colore ben più caldo e per l’autunno 2020 sarà lei l’immagine che molte donne vorranno copiare. Chissà qual è il suo colore preferito? E’ felice di essere costretta a cambiare look per esigenze di copione, adora il suo lavoro, ma chissà se si preferisce rossa, bionda o castana.

Il ramato le dona molto, i capelli sono ben più corti e il taglio medio scalato le sta un incanto. I capelli più scuri, il long bob del momento, tutto perfetto per il suo volto e il suo incarnato.

Dobbiamo dire che in realtà la Incontrada è così bella che sta bene sempre con ogni look. Per lei delle mèches con ciocche abbastanza grandi. Il risultato piace a tutti, a parte qualche eccezione. Non vediamo l’ora di apprezzarla nel nuovo film.

