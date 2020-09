Come è morto Francesco Trussardi il fratello di Tomaso: un drammatico incidente

Conosciamo tutti il brand Trussardi, fondato da Dante Trussardi nel 1911 ma non tutti conoscono la storia della famiglia legata al marchio di abbigliamento e moda. Oggi, sabato 19 settembre, Tomaso Trussardi, noto pure per la storia d’amore con Michelle Hunziker, sarà ospite di Silvia Toffanin nella seconda puntata della nuova stagione di Verissimo. Tra le varie cose, Tomaso parlerà pure di Francesco Trussardi nonché suo fratello. Francesco era il primogenito di Nicola Trussardi ma nel 2003 ha avuto un incidente stradale in cui purtroppo ha perso la vita. Un episodio molto triste che colpito tutta la famiglia ma non solo ovviamente.

Come è morto Francesco Trussardi il fratello di Tomaso

Francesco Trussardi aveva soltanto 29 anni. Si trovava a bordo della sua auto, una Ferrari modello 360. Stava tornando a casa da una serata passata in compagnia dei suoi amici ma purtroppo ha perso il controllo della sua macchina. Sull’asfalto c’era del ghiaccio e l’alta velocità contribuì a farlo uscire di strada. La Ferrari del figlio di Nicola Trussardi si schiantò contro un palo della luce spezzandosi in due. L’automobile prese fuoco e per Francesco non ci fu nulla da fare, morì sul colpo. A dare l’ allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio e alcuni amici che precedevano Francesco Trussardi a bordo di un’ altra auto. Quando si sono accorti che la Ferrari non li seguiva più, sono tornati indietro e hanno fatto la drammatica scoperta. Per la madre Maria Luisa, già profondamente segnata dalla morte del marito, la telefonata che annunciava la tragedia del figlio è stata un vero colpo al cuore.

Una vera tragedia che si aggiunse a quella che i Trussardi stavano già cercando di superare. Tre anni prima, infatti, era morto Nicola, colui che ha portato il brand di moda al vero successo internazionale. Una storia molto toccante e triste, insomma. Tomaso aveva solo 19 anni e le telecamere lo ripresero in quella occasione mentre con gli occhi lucidi gonfi per il pianto, usciva dalla camera mortuaria.

Tomaso Trussardi ricorda il fratello Francesco a Verissimo: commozione dalla Toffanin

“È stato un colpo ancora più forte. Con lui stavo costruendo anche un rapporto di amicizia. Io sono un positivo per natura ma certe cose non le superi, impari a convincerci. Sono delle cicatrici che rimangono” ha così raccontato Tomaso Trussardi nella prima puntata di Verissimo riguardo alla prematura scomparsa del fratello Francesco. Nello studio del programma condotto da Silvia Toffanin, il marito di Michelle Hunziker ha ricordato in maniera commossa l’amato fratello. Un momento molto intenso per lui ma anche per i telespettatori da casa.