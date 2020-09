Tomaso Trussardi a Verissimo il ricordo commosso per suo fratello: la sua morte una cicatrice che resta

Per la prima volta a Verissimo l’imprenditore Tomaso Trussardi. Il marito di Michelle Hunziker domani sarà ospite nel salotto di Silvia Toffanin dove parlerà della sua vita privata ma anche della sua famiglia e del lavoro al quale è molto legato.

L’intervista di Silvia Toffanin a Tomaso, inizierà proprio con un ricordo per il padre Nicola che ha portato al successo l’azienda di famiglia: “Mi manca non aver conosciuto la persona, perché quando se ne è andato avevo solo 15 anni. L’ho vissuto più come figura genitoriale, che ami e che ti dà delle regole che cerchi di interpretare”. Ma nonostante questo Tomaso lo ricorda come un lavoratore instancabile, è da lui che ha imparato l’amore per quello che fa e anche l’attaccamento alla sua azienda. Trussardi spiega che oggi, gli imprenditori come suo padre sono pochi. Ma lui continua a portare avanti gli insegnamenti dati, come quello di porsi un obiettivo e portarlo poi a termine.

TOMASO TRUSSARDI E UN RICORDO PER SUO FRATELLO CHE NON C’E’ PIU’

E a proposito di famiglia, nel salotto di Canale 5 ci sarà anche un pensiero commosso al fratello che ha perso la vita a soli 27 anni: “Ci ha lasciato dopo solo tre anni dalla morte di mio padre. È stato un colpo ancora più forte. Con lui stavo costruendo anche un rapporto di amicizia. Io sono un positivo per natura ma certe cose non le superi, impari a convincerci. Sono delle cicatrici che rimangono”.

Francesco Trussardi era il primogenito di Nicola, l’imprenditore che ha reso la casa di moda della sua famiglia un brand internazionale, ed è morto prematuramente nel 2003 a causa di un terribile incidente d’auto. Aveva 29 anni quando stava tornando a casa a Bergamo Alta. Era a bordo della sua Ferrari e forse, a causa dell’alta velocità e del ghiaccio sull’asfalto ha perso il controllo, andando a sbattere contro un palo della luce. Tomaso lo ricorda con parole commosse nella puntata di Verissimo in onda il 19 settembre 2020 su Canale 5.

