Guendalina Canessa su Iconize: “Non sono quel tipo di persona, non lo abbandono”

Le polemiche su Iconize dopo la storia della finta aggressione omofoba, simulata con il tiro di un surgelato, sembrano non fermarsi mai. L’influencer non si è presentato nello studio di Live – Non è la d’Urso a dare delle spiegazioni ai fan ma in compenso è intervenuto sui social network. Marco Ferrero, vero nome di Iconize, ha parlato di violenza psicologica e ha chiesto un po’ di pietà nei suoi confronti. A schierarsi con Iconize ci ha pensato Guendalina Canessa che ha fatto una serie di ig stories per dare sostegno in qualche modo al ragazzo dopo quando è venuto fuori sul suo conto.

Guendalina Canessa parla del caso Iconize sui social network: “Voi cosa avreste fatto?”

Guendalina Canessa e Iconize si conoscono da tantissimi anni e lei tiene davvero molto a Marco. Hanno condiviso persino viaggi insieme. “E’ molto difficile per me parlare di questo argomento” ha iniziato così la Canessa su Instagram visibilmente tesa. “Il mio incubo è iniziato il giorno del mio compleanno, il 7 ottobre. Mi è caduto il mondo in mano. Io non sono qui a difenderlo perché è sotto gli occhi di tutti una cosa così grave, così brutta, così orrenda…” ha affermato Guendalina sui social. “Chiedo a voi una cosa: che cosa fareste voi se vostro fratello o il vostro migliore amico, il vostro fidanzato, se facesse un grande errore? Se facesse qualcosa di brutto? Voi lo abbandonereste?” ha allora chiesto al popolo del web.

Iconize, Guendalina Canessa: “Si è reso conto, chiederà scusa a tutti”

“Io non sono quel tipo di persona. Io non sono fatta così. Quando tutti dovevano salire sulla giostra, ci siete saliti sopra a questa giostra. Adesso che questa giostra si è rotta e non funziona più, dove sono gli amici?“ ha domandato ancora Guendalina Canessa. “Gli amici non si mollano nel momento del bisogno” ha affermato. Guendalina ha anche chiarito di aver ‘rimproverato’ Iconize per quello che ha fatto e non è riuscita nemmeno a dormire. “Lui si è reso conto e sono sicura, per come lo conosco, che chiederà scusa davanti a tutti” ha dichiarato la Canessa. Secondo lei Marco Ferrero sarebbe dunque pronto ad assumersi finalmente tutte le responsabilità dopo lo sbaglio commesso.