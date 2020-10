La cover di Chi dedicata a Can Yaman: l’attore in tutta la sua bellezza senta ritocchi

Dopo il suo arrivo in Italia per partecipare alla puntata di Verissimo in onda lo scorso sabato, Can Yaman torna a essere protagonista. Lo vedremo da domani in edicola sulla cover della rivista Chi. L’attore turco si racconterà a tutto tondo e per la gioia delle sue migliaia e migliaia di ammiratrici, sarà anche protagonista di un servizio fotografico che possiamo anticiparvi con le prime immagini in anteprima.

Can, tra l’altro, ha chiesto che tutte le foto pubblicate nel servizio della rivista Chi non fossero ritoccate ma al naturale.

CAN YAMAN SULLA COVER DELLA RIVISTA CHI

“Ho studiato giurisprudenza e ho anche esercitato per qualche tempo nei tribunali per seguire le orme di mio padre e perché ho sempre avuto un forte senso di giustizia. I miei genitori non avevano tante possibilità e io mi sono impegnato tantissimo, cercando di ottenere sempre borse di studio. Abbiamo attraversato alti e bassi, ma mi hanno sempre trasmesso valori importanti, che è quello che conta. Poi, però, ho scelto di seguire la mia vera passione: la recitazione” ha raccontato l’attore nella sua intervista per la rivista Chi.

Ed ecco alcuni degli scatti in anteprima

In merito al grande successo che Can ha in Italia ma anche in Turchia, l’attore ha raccontato: “Per me è inspiegabile i miei fan sono la mia gioia, anche perché non mi seguono solo perché sono famoso, ma anche perché hanno capito che c’è qualcosa in più…”.

E per tutti i fan di Can Yaman l’appuntamento è domani in edicola: ci sarà l’intervista sulla rivista Chi con questi scatti inediti e certamente bellissimi. Ma gli appuntamenti con Can per il pubblico italiano non sono finiti. Presto infatti l’attore sarà nuovamente protagonista di un programma della nostra tv: lo vedremo infatti ospite di C’è posta per te.