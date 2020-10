La mamma di Massimiliano Morra e la sua fidanzata lo difendono dai pettegolezzi

Massimiliano Morra non immagina sicuramente tutto quello che di lui si sta dicendo in queste settimane fuori dalla casa del Grande Fratello VIP 5. E permetteteci di dire che la questione dell’essere gay, non è iniziata dalle parole di Adua del Vesco. Ricorderete infatti il discorso fatto da Tommaso Zorzi e Signorini in confessionale, durante il quale il conduttore chiedeva al concorrente se ci fosse possibilità che in casa qualcuno mentisse sulla sua sessualità. Zorzi, che già in albergo aveva parlato con Adua, aveva sin dall’inizio il dubbio su Massimiliano. E quando sono iniziate a circolare le voci sulla finzione tra lui e Adua, dopo l’entrata in casa della fidanzata di Massimiliano, un po’ in tutti i salotti televisivi sono iniziate le insinuazioni. Le rivelazioni di Adua sono state il colpo di grazia: da lì in poi ecco tutti a parlare di una relazione con un farmacista, con un produttore importante. Chissà poi come mai, tutte queste cose non sono venute fuori prima ma solo in questa circostanza…

In ogni caso, la madre di Massimiliano Morra e la sua fidanzata Dalila, dalle pagine della rivista Chi, scendono in campo.

SU CHI PARLA LA MAMMA DI MASSIMILIANO MORRA

“Mio figlio sta subendo di tutto solo perché è un gran bravo ragazzo” ha detto la mamma di Massimiliano, la signora Patrizia. “Non è abituato a mettere in piazza le proprie vicende personali, è da quando ha vinto il concorso Il più bello d’Italia che gli danno del gay, ma queste cose non lo toccano perché ha molto rispetto verso gli omosessuali e non ha bisogno di sottolineare la sua eterosessualità. Trovo assurdo che nel 2020 si facciano discorsi così discriminatori” ha continuato la mamma di Massimiliano.

E se all’inizio di questa vicenda, la curiosità era lecita, vista la storia finta con Adua, adesso si è passati a essere morbosi, come giustamente sottolinea la madre dell’attore. Massimiliano ha detto di non essere gay, e la questione dovrebbe essere chiusa.

“Ma quale gay? Dopo due anni che stiamo insieme dovrei saperlo e vi assicuro che non è così“, interviene la compagna Dalila. E su Adua Del Vesco, ex (finta) fidanzata di Morra, aggiunge: “Il tempo dà sempre le risposte e mette a posto i tasselli. Ho già parlato di lei in un post definendola “povera santa infelice”: ho già detto tutto“.