Festa da principessa per la figlia di Wanda Nara e Mauro Icardi, il tema è Cenerentola (Foto)

La piccola Isabella Icardi ha compiuto 4 anni e Wanda Nara ha organizzato per lei una festa da principessa. Le foto pubblicate sul profilo social della Nara mostrano un party da sogno, quello che vorrebbero tutte le bambine. La showgirl ha contribuito anche manualmente a realizzare tutto, anche i vestiti delle sue figlie. Nei giorni scorsi l’abbiamo vista completare gli abiti di tutte delle bambine, tulle azzurro perché la fiaba che Isabel preferisce in questo periodo è Cenerentola. Infatti, non manca proprio nulla al party anche se gli invitati sono davvero pochi, come è giusto che sia per rispettare le regole, anzi forse sono anche troppi ma ricordiamo che la famiglia si trova a Parigi. Mamma Wanda Nara e papà Mauro Icardi sono felicissimi, tra dolcetti e divertimento anche per loro sembra sia tutta una favola.

LA FESTA DI ISABEL ICARDI TEMA CENERENTOLA

Nella casa parigina pochi invitati ma ugualmente mamma Wanda ha voluto fare le cose in grande per la sua piccolina. Ovviamente alla festa hanno partecipato i fratelli Costantino, Benedicto, Valentino e Francesca. C’è qualche amichetto per i bambini e qualcuno anche per i padroni di casa.

Per i bimbi cupcake e marshmallow, per i grandi vino rosso e narguilè. Il divertimento non manca, nemmeno le foto che la Nara ha postato sul suo profilo social. Inoltre, giochi di magia e non poteva mancare una torta favolosa, una torta a tre piani che ancora una volta ha stupito tutti.

“Isabella ha festeggiato i suoi 4 anni quasi senza capire cosa sta vivendo il mondo oggi … ovviamente la famiglia e tanti amici non potevano essere ma sappiamo che ci abbracciano da lontano in questo anno così difficile per tutti no” il messaggio di Wanda.